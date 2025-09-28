HLV SLNA xin từ chức

Sau chuỗi trận không thành công, HLV Phan Như Thuật đã đệ đơn xin từ chức ở SLNA.

HLV Phan Như Thuật từ chức HLV trưởng của SLNA. Ảnh: Song Lam Nghe An Football Club.

Quyết định được HLV Như Thuật đưa ra sau trận thua ngược 2-3 của đội bóng xứ Nghệ trước CA TP.HCM ngay trên sân Vinh hôm 27/9, tức là một ngày sau khi trận đấu khép lại. Đây là lần thứ hai chiến lược gia 41 tuổi nói lời chia tay đội bóng quê hương.

SLNA đang có khởi đầu không mấy suôn sẻ ở mùa giải 2025/26. Sau 5 vòng đấu, họ mới có vỏn vẹn một chiến thắng và một trận hòa, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với chỉ 4 điểm. Thành tích không đáp ứng kỳ vọng khiến HLV Phan Như Thuật hứng chịu nhiều áp lực từ khán giả xứ Nghệ, những người luôn kỳ vọng đội nhà góp mặt ở nhóm tranh chấp cao.

HLV Phan Như Thuật từng là cầu thủ trụ cột nổi bật của SLNA trước khi chuyển sang sự nghiệp huấn luyện. Ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân năm 2020 với vai trò trợ lý, rồi được trao cơ hội ngồi ghế HLV trưởng vào năm 2023. Tuy nhiên, chuỗi kết quả bết bát buộc HLV Như Thuật phải từ chức. Đến giữa mùa 2024, ông trở lại và giúp SLNA trụ hạng thành công, nhưng lần này cũng không thể trụ lại lâu.

Ngay sau khi HLV Như Thuật từ chức, ban lãnh đạo SLNA bắt đầu quá trình tìm người thay thế. Nhiều thông tin cho rằng, HLV Nguyễn Thành Công hiện là ứng cử viên sáng giá nhất.

Như vậy, chỉ sau 5 vòng đấu đã có đến 2 HLV phải chia tay CLB. Trước đó, HLV Makoto Teguramori cũng bị Hà Nội sa thải sau chuỗi kết quả không như mong đợi chỉ sau 3 vòng đấu.