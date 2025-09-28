Tối 28/9, Ninh Bình bị Hải Phòng cầm hòa 2-2 trên sân Lạch Tray ở vòng 5 V.League 2025/26, qua đó chấm dứt mạch toàn thắng từ đầu mùa.

Ninh Bình đứt mạch thắng ở V.League 2025/26. Ảnh: Ninh Bình FC.

Trước trận đấu này, thầy trò HLV Gerard Albadalejo là “nỗi khiếp sợ” của mọi đối thủ khi thắng cả 4 vòng đấu V.League và một trận ở Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, chuyến làm khách tới Lạch Tray không còn dễ dàng như những vòng trước.

Ninh Bình hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Hoàng Đức và Geovane. Song, lợi thế ấy không giữ được lâu. Hải Phòng với sự hưng phấn trên sân nhà lần lượt mang về các bàn thắng gỡ hòa. Hai bàn thắng của đội bóng xứ cảng được ghi do công của Bicou và Hữu Nam.

Khoảng 10 phút cuối, Ninh Bình dồn toàn lực tìm kiếm thêm bàn thắng. Sóng gió liên tiếp bủa vây khung thành Đình Triệu, nhưng bản lĩnh và sự chắc chắn của thủ môn tuyển Việt Nam giúp Hải Phòng đứng vững. Không những thế, đội chủ nhà còn suýt tạo nên bất ngờ ở phút 82 khi Triệu Việt Hưng tung cú sút hiểm hóc, buộc Đặng Văn Lâm phải bay người cứu thua.

Trận hòa này khiến Ninh Bình không thể nối dài chuỗi trận toàn thắng, nhưng vẫn cho thấy sức mạnh tấn công ấn tượng. Ngược lại, 1 điểm giành được trước ứng viên vô địch được xem là thành công với Hải Phòng.

Dù thể hiện phong độ ấn tượng ở Cúp các CLB Đông Nam Á hay AFC Champions League Two, Nam Định lại đang trầy trật ở đấu trường quốc nội. Trận đấu cùng giờ trên sân Thiên Trường, đội bóng thành Nam để thua 0-2 trước CAHN.