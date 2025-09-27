Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HAGL giành điểm số thứ hai ở V.League 2025/26

  • Thứ bảy, 27/9/2025 20:08 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Tối 27/9, HAGL có trận hòa 0-0 trước PVF-CAND ở vòng 5 V.League 2025/26, qua đó có điểm số thứ hai kể từ đầu mùa giải.

HAGL có điểm số thứ hai ở V.League 2025/26. Ảnh: Hồng Phượng.

Với HAGL, chuyến làm khách đến sân PVF-CAND mang ý nghĩa quan trọng. Đối thủ được xem là vừa tầm trong bối cảnh đội bóng phố núi trải qua 3 thất bại và chỉ 1 trận hòa trước đó.

Bước vào trận, đoàn quân của HLV Quang Trãi gây ra nhiều khó khăn cho PVF-CAND. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén của các chân sút trẻ khiến HAGL không thể tận dụng cơ hội.

Bên kia chiến tuyến, PVF-CAND dựa nhiều vào sự xuất sắc của thủ môn Phí Minh Long. Thủ thành sinh năm 1995 có hàng loạt pha cứu thua ấn tượng trong hiệp 1, giúp đội chủ nhà bảo toàn mành lưới.

Sang hiệp 2, cả hai đội tiếp tục đẩy cao tốc độ để tìm bàn mở tỷ số, nhưng sự vội vàng và thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối cùng khiến trận đấu khép lại mà không có bàn thắng.

Trên sân Vinh, CA TP.HCM mang đến kịch bản kịch tính khi để SLNA dẫn trước 2-0 chỉ sau 20 phút, với các pha lập công của Văn Lương và Olaha. Bị dội gáo nước lạnh, dàn sao triệu đô của HLV Lê Huỳnh Đức vùng lên mạnh mẽ.

Tiến Linh rút ngắn tỷ số trước khi Peter Makrillos và Quốc Cường thay nhau lập công, hoàn tất màn lội ngược dòng 3-2 đầy cảm xúc cho đội bóng ngành Công an.

v.league v.league hagl tiến linh

