Kyle Hudlin: ‘V.League khắc nghiệt hơn những gì tôi nghĩ’

Tiền đạo Kyle Hudlin thừa nhận V.League khắc nghiệt hơn tưởng tượng nhưng anh tin bản thân sớm thích nghi và tỏa sáng trong màu áo Nam Định.

Kyle Hudlin cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của V.League. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Tiền đạo người Anh - Kyle Hudlin là một trong những tân binh của Nam Định ở mùa giải 2025/26. Anh cập bến sân Thiên Trường và ngay lập tức gây chú ý bởi chiều cao 2,06 m hiếm thấy.

V.League - thử thách khắc nghiệt chờ Kyle Hudlin

Ngay trong trận ra mắt ở Siêu cúp quốc gia gặp CAHN hồi tháng 8, Hudlin lập tức ghi dấu ấn. Vào sân từ băng ghế dự bị theo tính toán chiến thuật của HLV Vũ Hồng Việt, tiền đạo cao 2,06 m nhanh chóng khẳng định giá trị bằng khả năng không chiến vượt trội.

Chỉ ít phút sau khi góp mặt, anh ghi liền hai bàn thắng bằng những cú đánh đầu mạnh mẽ. Dù Nam Định cuối cùng thất bại 2-3 trước CAHN, màn trình diễn bùng nổ ấy đủ giúp Hudlin chiếm trọn cảm tình của khán giả thành Nam.

Sau trận đấu ấy, Hudlin tiếp tục khẳng định khả năng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và ở trận giao hữu với tuyển Việt Nam. Trong cả hai lần thử lửa, anh đều đặn lập công, qua đó duy trì phong độ ấn tượng. Tuy vậy, khi trở lại V.League, thử thách lớn thực sự mới bắt đầu.

“V.League là một giải đấu rất khắc nghiệt hơn những gì tôi nghĩ. Sự cạnh tranh diễn ra trong từng trận đấu, và thực sự tôi không ngờ nó lại khó khăn đến như vậy”, Hudlin nói về V.League sau 4 vòng đấu đã qua.

Hudlin chưa có nhiều cơ hội ở V.League 2025/26. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Do quy định giới hạn số lượng ngoại binh, cơ hội ra sân của Hudlin chưa nhiều. Điều đó khiến anh khao khát hơn bao giờ hết được “mở tài khoản” bàn thắng tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

“Với cá nhân tôi, mục tiêu trước mắt là ghi được bàn thắng đầu tiên ở V.League. Tôi đặt kỳ vọng rất cao vào bản thân, luôn chơi hết mình và tràn đầy ý chí. Không có trận nào là hoàn hảo, nhưng tôi sẽ cống hiến 100% mỗi khi ra sân. Hy vọng rằng, với tinh thần đó, chúng tôi sẽ có thêm một mùa giải thành công”, chân sút sinh năm 2000 chia sẻ.

Bên cạnh đó, Hudlin đánh giá cao sức mạnh tập thể của Nam Định. Theo anh, sự gắn kết và chất lượng đồng đều mới là yếu tố then chốt: “Tôi thấy sự phối hợp với đồng đội ngày càng tốt hơn. Cả đội cũng đang cho thấy sự gắn kết nhất định. Không chỉ vậy, chúng tôi có nhiều cầu thủ chất lượng ở tuyến giữa và hàng công. Khi các ca chấn thương trở lại, Nam Định sẽ còn mạnh mẽ hơn”.

Khát vọng cùng Nam Định chinh phục AFC Champions League Two

Mùa giải này, Nam Định cùng lúc tham dự bốn đấu trường, trong đó có hai sân chơi quốc tế là AFC Champions League Two và Cúp các CLB Đông Nam Á. Với tham vọng vươn tầm, lãnh đạo đội bóng thành Nam đã chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, bổ sung nhiều ngoại binh chất lượng để đủ sức cạnh tranh. Hudlin chính là một phần quan trọng trong chiến lược đó.

Chân sút sinh năm 2000 từng gây ấn tượng với khả năng ghi bàn trong các trận đấu giao hữu của Nam Định. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Nam Định có trận ra quân ở cả hai đấu trường AFC Champions League Two và Cúp các CLB Đông Nam Á và đều giành chiến thắng. Ở đấu trường châu lục họ đánh bại Ratchanburi của Thái Lan với tỉ số 3-1. Mới nhất, Nam Định giành chiến thắng 2-1 trước đại diện của Campuchia - Svay Rieng ở sân chơi khu vực.

Nói về mục tiêu phía trước, Hudlin bày tỏ sự hào hứng khi được thử sức ở đấu trường châu lục: “Thi đấu ở AFC Champions League Two, Nam Định sẽ đối mặt với những đối thủ hàng đầu, nhưng đội hình của chúng tôi cũng rất mạnh. Điều đó cho thấy sức mạnh tập thể. Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội lớn ở AFC Champions League Two. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tập trung trong từng trận đấu, không được chủ quan. Nếu toàn đội tiếp tục cống hiến 100%, cơ hội tiến xa ở mọi giải đấu đều rộng mở”.

Được ví như “cây sào di động” bởi chiều cao 2,06 m, nhưng bản thân Hudlin không muốn bị gói gọn trong một lợi thế duy nhất. Tiền đạo người Anh thẳng thắn: “Tôi cố gắng tận dụng tối đa thể lực, nhưng không chỉ có chiều cao. Tôi hy vọng, mình sẽ thể hiện được tất cả phẩm chất ở mùa giải này. Điều quan trọng nhất là phải mang đến phiên bản tốt nhất của bản thân, cố gắng giúp đội bóng nhiều nhất có thể”.

Ở tuổi 25, Kyle Hudlin đang bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp. Nếu duy trì được khát vọng và phong độ như hiện tại, anh hoàn toàn có thể trở thành “vũ khí bí mật” giúp Nam Định vươn tầm, đồng thời khẳng định tên tuổi bản thân tại một trong những môi trường bóng đá sôi động nhất Đông Nam Á.