Liverpool ngã ngựa, MU vững vàng trong top 4

Đêm 21/3, Liverpool thua Brighton 1-2 trên sân khách ở vòng 31 Premier League.

Virgil Van Dijk cùng đồng đội nhận thất bại.

Ở vòng đấu Manchester United bị Bournemouth cầm hòa bởi quyết định tranh cãi của trọng tài, Liverpool không thể tận dụng cơ hội để thu hẹp khoảng cách với đại kình định.

Thất bại thứ 2 trong 3 vòng đấu gần nhất khiến "Lữ đoàn đỏ" tiếp tục đứng ngoài top 4 với 49 điểm, kém Aston Villa và MU lần lượt 2 và 6 điểm. Thậm chí, thầy trò HLV Arne Slot còn đứng trước nguy cơ tụt xuống thứ 6, nếu Chelsea đánh bại Everton vào rạng sáng 22/3.

Danny Welbeck trở thành tâm điểm của trận cầu trên sân Amex. Anh tỏa sáng với 2 bàn thắng, lần lượt ở phút 14 và 56. Ở tuổi 35, tiền đạo người Anh vẫn thi đấu bền bỉ, thậm chí còn đạt phong độ cao với 4 bàn thắng trong 6 lần ra sân gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Việc Welbeck không được gọi lên tuyển Anh khiến người hâm mộ thêm tiếc nuối.

Ở chiều ngược lại, những gì Liverpool làm được chỉ là bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 30 của hậu vệ cánh Milos Kerkez. Tổng cộng, đội khách tung 12 cú sút, 5 trong số đó đi trúng đích, nhưng vẫn rời sân nhà của Brighton với hai bàn tay trắng.

Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà của "chim mòng biển" trước "Lữ đoàn đỏ". Kết quả này giúp Welbeck cùng đồng đội vươn lên thứ 8 với 43 điểm, qua đó thắp lại hy vọng dù mong manh trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

