Ekitike bật khóc

  • Thứ bảy, 21/3/2026 20:22 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Tối 21/3, tiền đạo Hugo Ekitike không giấu nổi nước mắt khi buộc phải rời sân chỉ sau khoảng 10 phút trong trận đấu giữa Liverpool và Brighton thuộc vòng 31 Premier League.

Được xếp đá chính tại sân AMEX, Ekitike sớm gặp vận rủi. Chân sút người Pháp va chạm mạnh với James Milner và nằm sân khá lâu để nhận sự chăm sóc y tế. Anh cố gắng trở lại thi đấu nhưng không thể. Sau cùng, Ekitike được nhìn thấy rời sân trong nước mắt, nhường chỗ cho Curtis Jones.

Chưa dừng lại ở đó, khó khăn tiếp tục ập đến với Liverpool khi họ bị thủng lưới chưa đầy 10 phút sau. Tiền đạo Danny Welbeck tận dụng cơ hội cận thành để mở tỷ số cho Brighton. Rất may Milos Kerkez kịp gỡ hòa 1-1 ở phút 36.

Tình hình nhân sự của Liverpool trở nên đáng lo khi họ hành quân đến AMEX mà không có sự phục vụ của ngôi sao số một Mohamed Salah. Cầu thủ người Ai Cập dính chấn thương trong trận đấu với Galatasaray ở Champions League hồi giữa tuần và không kịp bình phục.

HLV Arne Slot thừa nhận tình trạng của Salah không bình thường, nhưng vẫn hy vọng quãng nghỉ FIFA Days sẽ giúp học trò sớm trở lại. "Điều tích cực là chúng tôi có thời gian nghỉ. Điều không may là cậu ấy không thể phục vụ tuyển Ai Cập", ông chia sẻ.

Bên cạnh Salah, thủ môn Alisson Becker cũng đang trong quá trình hồi phục chấn thương cơ và dự kiến chỉ có thể tái xuất sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Chuỗi ca chấn thương liên tiếp đẩy Liverpool vào tình thế đầy thách thức trong giai đoạn then chốt của mùa giải, buộc ban huấn luyện phải sớm tìm ra giải pháp để duy trì sự ổn định.

