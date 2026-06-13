Tranh cãi mới nhất của World Cup đến từ phòng VAR

Tình huống gây tranh cãi ở trận Mỹ gặp Paraguay sáng 13/6 cho thấy ranh giới giữa sửa sai và can thiệp quá sâu vào trận đấu ngày càng mong manh.

Trọng tài Danny Makkelie gây tranh cãi ở trận Mỹ thắng Paraguay.

World Cup luôn có những tranh cãi về công tác trọng tài. Đó gần như là một phần không thể tách rời của giải đấu.

Tuy nhiên, tình huống xảy ra trong trận Mỹ thắng Paraguay 4-1 lại tạo ra cảm giác khác. Nó không đơn thuần là câu chuyện đúng hay sai ở một quyết định. Điều khiến giới chuyên môn bàn tán nằm ở cách VAR được sử dụng.

Phút xảy ra pha va chạm giữa Tim Ream và Miguel Almiron, trọng tài Danny Makkelie lập tức xác định lỗi thuộc về tuyển Mỹ và rút thẻ vàng với Ream.

Mọi thứ tưởng như đã khép lại. Sau đó, VAR can thiệp với lý do "nhận diện nhầm cầu thủ phạm lỗi", một trong những trường hợp hiếm hoi mà tổ VAR được quyền yêu cầu trọng tài xem xét lại tình huống.

Nếu dừng ở việc xác định lại người nhận thẻ, đây sẽ là một quy trình bình thường. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là quyết định cuối cùng không chỉ liên quan đến danh tính cầu thủ.

Sau khi xem lại băng hình, tổ trọng tài thay đổi hoàn toàn nhận định về pha bóng. Thẻ vàng được chuyển sang Almiron vì lỗi ăn vạ, còn Mỹ được hưởng quả đá phạt.

Chính điểm này làm dấy lên tranh cãi. Theo cựu trọng tài FIFA Eduardo Iturralde Gonzalez, luật về "nhận diện nhầm cầu thủ" chỉ cho phép sửa người vi phạm, không cho phép thay đổi bản chất của quyết định chuyên môn.

"Nếu lý do ban đầu là nhận diện nhầm cầu thủ, làm sao quyết định cuối cùng lại trở thành một lỗi khác hoàn toàn?", ông đặt câu hỏi trên AS.

Đây cũng là vấn đề cốt lõi của câu chuyện. VAR được đưa vào bóng đá với mục tiêu giảm bớt những sai sót rõ ràng của trọng tài. Tuy nhiên, mỗi khi công nghệ can thiệp sâu hơn vào diễn biến trận đấu, tranh luận về giới hạn quyền lực của VAR lại xuất hiện.

Bóng đá vốn là môn thể thao có nhiều tình huống cần sự đánh giá của con người. Vì thế, người hâm mộ có thể chấp nhận việc một trọng tài nhận định khác nhau về cùng một pha bóng. Điều họ khó chấp nhận hơn là cảm giác luật đang được diễn giải theo những cách khác nhau ngay trong cùng một giải đấu.

World Cup 2026 mới chỉ đi qua những ngày đầu tiên. Tuy nhiên, tình huống ở trận Mỹ và Paraguay tạo ra một cuộc tranh luận đáng chú ý: VAR nên dừng ở việc sửa sai cho trọng tài, hay đang dần trở thành công cụ có thể thay đổi hoàn toàn cách một tình huống được nhìn nhận?

Đó là câu hỏi mà FIFA sẽ còn phải đối mặt trong phần còn lại của giải đấu.