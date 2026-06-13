Bosnia và CH Czech là hình ảnh xa lạ của bóng đá châu Âu?

Những ngày đầu World Cup 2026 chứng kiến một nghịch lý khi hai đại diện châu Âu là Bosnia và CH Czech đều trình diễn thứ bóng đá đơn giản, thực dụng, xa lạ với hình ảnh hiện đại.

World Cup luôn là nơi các trường phái bóng đá đối đầu trực diện. Nhưng nếu Hàn Quốc mang đến cảm giác tươi mới bằng những pha phối hợp kỹ thuật và Canada thể hiện tinh thần bóng đá hiện đại với lối chơi giàu năng lượng, thì Bosnia & Herzegovina và CH Czech lại đại diện cho một hình ảnh hoàn toàn khác của châu Âu.

Trong hai ngày đầu tiên của World Cup 2026, hai đội tuyển này vô tình trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận thú vị. Khi phần lớn người hâm mộ nhắc đến bóng đá châu Âu, họ thường nghĩ tới những đội bóng kiểm soát trận đấu, tổ chức bài bản và sở hữu chất lượng kỹ thuật cao.

Canada xứng đáng có chiến thắng trước Bosnia.

Khi bóng đá châu Âu chỉ là những quả bóng bổng

CH Czech bước vào trận gặp Hàn Quốc với đội hình có chiều cao trung bình lên tới 1,87 m. Bosnia cũng không kém cạnh với con số 1,85 m, chưa kể những "ngọn hải đăng" trên ghế dự bị như Edin Dzeko hay Haris Tabakovic.

Trước Hàn Quốc, CH Czech gần như không tạo ra được sự kết nối giữa các tuyến. Họ gặp khó mỗi khi triển khai bóng từ tuyến dưới và chỉ thực sự nguy hiểm ở các tình huống cố định. Bàn mở tỷ số của Ladislav Krejci đến từ một quả ném biên dài vào vùng cấm, thứ vũ khí ngày càng phổ biến trong bóng đá hiện đại.

Bosnia cũng đi theo công thức tương tự trước Canada. Đội bóng vùng Balkan không kiểm soát thế trận, không tạo ra nhiều pha phối hợp đáng chú ý nhưng vẫn có bàn thắng từ một tình huống phạt góc.

Hai bàn thắng đều từ các tình huống cố định. Đây cũng là hai ví dụ tiêu biểu cho thứ bóng đá dựa nhiều vào sức mạnh thể chất hơn là khả năng kiểm soát trận đấu. Tất nhiên, không ai có thể nói cách chơi đó là sai. Bóng đá luôn có nhiều con đường dẫn tới chiến thắng. Tuy nhiên, khi hai đại diện đầu tiên của châu Âu tại World Cup cùng lựa chọn một lối đá đơn giản như vậy, hình ảnh về khu vực bóng đá được xem là tiên tiến nhất thế giới ít nhiều bị đặt dấu hỏi.

Bosnia và CH Czech trình diễn thứ bóng đá đơn điệu.

World Cup phơi bày một góc khác của châu Âu

Điều thú vị nằm ở chỗ cả Bosnia lẫn CH Czech đều không phải những đội bóng hàng đầu châu Âu. Họ thuộc nhóm trung bình khá, nơi khoảng cách về chất lượng cầu thủ khiến việc cạnh tranh bằng kỹ thuật trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, họ lựa chọn con đường thực dụng nhất, tận dụng triệt để thể hình, bóng bổng và các tình huống cố định.

Hàn Quốc ghi bàn sau chuỗi hơn 20 đường chuyền liên tiếp, Canada liên tục pressing và tìm cách tấn công với nhịp độ cao. Trong khi đó, CH Czech và Bosnia tạo ra khác biệt bằng những khoảnh khắc kéo dài chỉ vài giây.

Đó là lý do nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi chứng kiến Hàn Quốc hay Canada phải vất vả trước những đối thủ có cách tiếp cận đơn giản hơn rất nhiều.

Liệu những đại diện như Bosnia đang khiến châu Âu đi lùi?

Dĩ nhiên, World Cup không trao điểm cho đội chơi đẹp hơn. Kết quả mới là thứ quyết định tất cả. Bosnia đã giành được một điểm quý giá trước chủ nhà Canada. CH Czech cũng khiến Hàn Quốc trải qua 90 phút đầy khó khăn dù cuối cùng vẫn nhận thất bại.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trong những ngày đầu giải đấu cho thấy một thực tế thú vị, không phải mọi đại diện châu Âu đều mang đến thứ bóng đá hiện đại mà người ta vẫn ca ngợi.

Bosnia và CH Czech có thể chưa phải những đội tuyển mạnh nhất lục địa già. Nhưng họ đang trở thành biểu tượng cho một câu hỏi lớn hơn. Liệu bóng đá châu Âu thực sự đang dẫn đầu thế giới về mọi mặt, hay đó chỉ là hình ảnh được tạo nên bởi một vài đội tuyển hàng đầu?

Bàn thắng từ quả ném biên ở World Cup 2026 Sáng 12/6, Ladislav Krejci đánh đầu hiểm hóc không cho thủ môn Hàn Quốc cơ hội cản phá, qua đó mở tỷ số cho CH Czech.