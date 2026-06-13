Khoảnh khắc khiến bạn trai Katy Perry hứng chỉ trích dữ dội

Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau trở thành tâm điểm chỉ trích khi xuất hiện bên ca sĩ Katy Perry ở trận Mỹ gặp Paraguay sáng 13/6 (giờ Việt Nam).

Hình ảnh cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng Katy Perry trên khán đài.

Ông Justin Trudeau bất ngờ trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội trong ngày khai mạc hành trình World Cup 2026 của Canada. Trong trận đấu giữa Mỹ và Paraguay diễn ra sáng 13/6, ống kính truyền hình nhiều lần ghi lại hình ảnh cựu thủ tướng Canada ngồi trên khán đài sân vận động tại Los Angeles cùng bạn gái là nữ ca sĩ nổi tiếng Katy Perry.

Việc các chính trị gia, doanh nhân hay người nổi tiếng xuất hiện tại những trận cầu lớn của World Cup vốn không phải điều xa lạ. Tuy nhiên, sự có mặt của ông Trudeau khiến nhiều cổ động viên Canada không hài lòng.

Chỉ vài giờ trước đó, tuyển Canada có trận ra quân gặp Bosnia và Herzegovina tại Toronto (Canada). Trong lần đầu tiên Canada được thi đấu World Cup trên sân nhà, nhiều người kỳ vọng những nhân vật có tầm ảnh hưởng của đất nước sẽ xuất hiện để cổ vũ đội tuyển. Thay vào đó, Trudeau lại được nhìn thấy trên khán đài trận đấu của tuyển Mỹ.

Trên mạng xã hội X, làn sóng bình luận chỉ trích nhanh chóng xuất hiện.

Tài khoản GabeTheBabe viết: "Justin Trudeau xuất hiện ở trận Mỹ cùng Katy Perry nhưng lại bỏ qua trận đấu của Canada tại Toronto trong cùng một ngày sao?".

Hàng loạt bài đăng chỉ trích sự xuất hiện của ông Justin Trudeau cùng bạn gái trên khán đài trận Mỹ - Paraguay. Ảnh: X.

Người dùng tên Slyder bày tỏ sự thất vọng: "Thật khó chịu khi cựu Thủ tướng Justin Trudeau chọn xem tuyển Mỹ thi đấu thay vì cổ vũ Canada trong trận World Cup đầu tiên trên sân nhà".

Một số ý kiến khác còn nhắc lại những lời kêu gọi hạn chế du lịch sang Mỹ từng xuất hiện trong giới chính trị Canada. Tài khoản Bobby Bananas mỉa mai: "Một cựu thủ tướng Canada thậm chí còn không đến xem đội tuyển Canada thi đấu, vậy còn chuyện tẩy chay các chuyến đi tới Mỹ thì sao?".

Trong khi đó, một số khán giả Mỹ lại tỏ ra khó chịu vì truyền hình liên tục hướng máy quay về phía các nhân vật nổi tiếng. Nhiều tài khoản viết: "Xin hãy ngừng chiếu cảnh Katy Perry và Justin Trudeau trên khán đài. Chúng tôi bật TV để xem bóng đá chứ không phải xem người nổi tiếng".

Sự xuất hiện của Trudeau không ảnh hưởng tới diễn biến trên sân, nhưng đã tạo nên một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất bên lề World Cup 2026 trong ngày thi đấu của tuyển Mỹ và Canada.

Bàn thắng từ quả ném biên ở World Cup 2026 Sáng 12/6, Ladislav Krejci đánh đầu hiểm hóc không cho thủ môn Hàn Quốc cơ hội cản phá, qua đó mở tỷ số cho CH Czech.