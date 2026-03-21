Hình ảnh trái ngược của Lammens và MU

Sự trưởng thành của thủ môn trẻ Senne Lammens là điểm sáng trong trận đấu mà MU lại mắc sai lầm quen thuộc.

Senne Lammens có những pha cứu thua quan trọng trong trận MU hòa 2-2 trước Bournemouth.

MU rời sân Vitality với cảm giác không mới. Đó là tiếc nuối. Trận hòa 2-2 trước Bournemouth thuộc vòng 31 Ngoại hạng Anh rạng sáng 21/3 không phải thất bại, nhưng cách nó diễn ra khiến kết quả trở nên nặng nề. Hai lần dẫn trước, hai lần để đối thủ kéo lại.

Trong cuộc đua top 4, những trận như thế không đơn thuần là mất điểm, mà tự đánh rơi lợi thế. Giữa bức tranh ấy, Senne Lammens nổi lên như một điểm sáng. Không hoàn hảo, nhưng đủ để thấy khác biệt.

Thủ môn người Bỉ vẫn phải vào lưới nhặt bóng hai lần. Một cú sút hiểm của Ryan Christie. Một quả phạt đền của Eli Junior Kroupi. Đó không phải những tình huống dễ xử lý. Và nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số, sẽ dễ quy trách nhiệm cho người gác đền. Nhưng thực tế, Lammens thật sự chơi ấn tượng.

Phút 40 và lời đáp trả của Lammens

Vấn đề lớn nhất của một thủ môn trẻ không phải là sai lầm. Mà là cách anh ta phản ứng sau sai lầm đó.

Ở trận hòa 4-4 với Bournemouth tại Old Trafford ở lượt đi, Lammens từng bị chỉ trích vì chọn vị trí không hợp lý trong pha đá phạt của Marcus Tavernier. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để tạo ra nghi ngờ. Với một thủ môn mới, những khoảnh khắc như vậy dễ trở thành áp lực kéo dài.

Nhưng bóng đá luôn có cách kiểm chứng lại cầu thủ. Và phút 40 tại Vitality là bài kiểm tra trực tiếp.

Tavernier lại đứng trước bóng. Một kịch bản cũ lặp lại. Nhưng lần này, Lammens xử lý khác. Anh di chuyển sớm hơn, giữ vị trí tốt hơn. Quan trọng nhất, anh đọc đúng quỹ đạo bóng. Pha cản phá không cần bay người hết cỡ, không cần tạo hiệu ứng. Chỉ đơn giản là đứng đúng chỗ.

Alan Smith nhận xét ngắn gọn trên Sky Sports: "Vị trí rất tốt, cậu ấy khiến tình huống trông dễ dàng". Nhận xét ấy đủ để nói lên tất cả về Lammens.

Lammens là điểm sáng trong ngày MU hòa 2-2 trước Bournemouth.

Một thủ môn giỏi không phải lúc nào cũng cần pha cứu thua ngoạn mục. Đôi khi, giá trị nằm ở việc không biến tình huống thành nguy hiểm ngay từ đầu.

Pha bóng ở phút 40 không thay đổi kết quả. Nhưng nó cho thấy Lammens học được điều gì từ sai lầm trước đó. Và quan trọng hơn, anh đủ bản lĩnh để sửa sai ngay trong cùng một mùa giải, trước chính đối thủ từng khiến bản thân gặp vấn đề.

MU lặp lại vấn đề cũ

Nếu Lammens đang tiến lên, thì Manchester United lại đứng yên ở một vấn đề quen thuộc.

Đội bóng của Michael Carrick có đủ cơ hội để kết thúc trận đấu. Họ hai lần vươn lên dẫn trước. Họ có những thời điểm kiểm soát tốt thế trận. Nhưng khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, sự thiếu lạnh lùng lại xuất hiện.

Manchester United không giữ được nhịp độ. Họ không kiểm soát được không gian. Và quan trọng nhất, không kết liễu được đối thủ.

Bàn gỡ 2-2 đến từ chấm phạt đền là tình huống khiến tranh cãi bùng lên. Nhưng tranh cãi không che lấp được thực tế rằng MU để trận đấu trôi khỏi tầm tay trước đó. Khi không thể đóng lại trận đấu, mọi rủi ro đều có thể xảy ra.

Bruno Fernandes cho rằng đội bóng làm đủ để giành chiến thắng. Nhận định đó không sai nếu nhìn vào cơ hội tạo ra. Nhưng bóng đá đỉnh cao không vận hành theo chữ "đủ". Nó được quyết định bởi sự chính xác ở những thời điểm then chốt.

Và đó là điều MU còn thiếu.

Lammens đang trưởng thành trong phong cách thi đấu.

Cần nhấn mạnh, Lammens không phải lý do khiến đội mất điểm. Một cú sút hiểm và một quả penalty là những tình huống mà ngay cả những thủ môn hàng đầu cũng khó can thiệp. Ngược lại, anh vẫn có 3 pha cứu thua và nhiều lần làm chủ không gian. Quan trọng hơn, anh giữ được sự bình tĩnh xuyên suốt trận đấu.

Một thủ môn giỏi không phải là người không mắc sai lầm. Đó là người biết sửa sai và không để sai lầm lặp lại. Lammens đang làm được điều đó. Nhưng Manchester United thì chưa.

Trận hòa tại Vitality là hình ảnh quen thuộc của mùa giải. Có điểm sáng, nhưng thiếu sự lạnh lùng. Khi cuộc đua top 4 ngày càng khốc liệt, những điểm số bị đánh rơi như thế sẽ trở nên rất đắt giá.

Trong một buổi tối mà Lammens sửa sai ở phút 40, Manchester United lại không thể sửa sai ở chính cách họ kết thúc trận đấu.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.