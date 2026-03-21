Phản ứng của Maguire sau khi bị thẻ đỏ

Trung vệ Harry Maguire lên tiếng sau khi trở thành tâm điểm tranh cãi ở trận hòa 2-2 giữa MU và Bournemouth tại vòng 31 Premier League rạng sáng 21/3.

Chia sẻ trên trang cá nhân sau trận, Maguire thừa nhận: "Đây là thực trạng của bóng đá hiện nay và tôi nên biết rõ hơn. Ai cũng nghĩ rằng cả hai quyết định của trọng tài sẽ dẫn đến cùng một kết quả. Chúng tôi sẽ trở lại sau kỳ nghỉ. Chúc các bạn về nhà an toàn, sự ủng hộ của các bạn thật tuyệt vời".

Maguire trở thành tâm điểm chú ý sau tấm thẻ đỏ ở phút 78 trên sân Vitality, thời điểm MU đang dẫn trước Bournemouth 2-1. Trong tình huống tranh chấp, Maguire bị xác định phạm lỗi với Evanilson trong vùng cấm.

Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho trung vệ người Anh, đồng thời cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Eli Kroupi Junior không mắc sai lầm, ghi bàn gỡ hòa 2-2 chỉ ít phút sau đó.

Maguire bị đuổi ở trận hòa Bournemouth. Ảnh: Reuters.

Quyết định nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi. Theo lý giải từ tổ VAR, Maguire có hành vi giữ người và không có ý định tranh chấp bóng, vì vậy án phạt được xem là chính xác. Tuy nhiên, bản thân cầu thủ sinh năm 1993 lại không hoàn toàn đồng tình với cách xử lý này.

Dù vậy, nhiều CĐV MU cho rằng việc không tận dụng cơ hội kết liễu đối thủ mới là nguyên nhân sâu xa khiến đội bóng đánh rơi chiến thắng. Thực tế, "Quỷ đỏ" 2 lần dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế và bị đối phương gỡ hòa sau thẻ đỏ của Maguire.

MU vẫn xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, hơn đội xếp sau Aston Villa 4 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Highlights Bournemouth 2-2 MU

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD