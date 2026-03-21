Barca đem 3 cầu thủ đổi Alvarez

Barcelona đang chuẩn bị cho một mùa hè đầy biến động và cái tên được xác định để nâng cấp hàng công chính là Julian Alvarez.

Barcelona khao khát sở hữu Alvarez.

Tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch tái thiết đội hình của đội bóng xứ Catalonia. Trước rào cản tài chính, Barcelona buộc phải tính toán kỹ lưỡng.

Theo Fichajes, "Blaugrana" được cho là sẵn sàng đưa những cái tên như Marc Casado, Eric Garcia và Ferran Torres lên bàn đàm phán để giảm chi phí chiêu mộ Alvarez. Dù còn nhiều khó khăn phía trước, Barcelona vẫn giữ sự lạc quan nhất định. Họ hiểu rằng mong muốn ra đi của Alvarez có thể trở thành yếu tố then chốt.

Ở tuổi 26, Alvarez chứng minh đẳng cấp của một tiền đạo toàn diện. Anh không chỉ sở hữu khả năng săn bàn sắc bén mà còn gây ấn tượng bởi sự linh hoạt khi có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công.

Lối chơi giàu năng lượng, tích cực pressing và di chuyển thông minh của anh được đánh giá là rất phù hợp với triết lý bóng đá mà Barcelona đang theo đuổi. Chính vì vậy, ban lãnh đạo đội bóng tin rằng cựu sao Man City có thể trở thành trung tâm của hàng công trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, thương vụ không hề dễ dàng. Atletico không có ý định để ngôi sao của mình ra đi, đặc biệt khi anh là nhân tố chủ chốt. Đội chủ sân Metropolitano chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được một lời đề nghị đủ lớn, phản ánh đúng giá trị và tầm ảnh hưởng của cầu thủ này.