Barca đem 3 cầu thủ đổi Alvarez

  • Thứ bảy, 21/3/2026 06:20 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Barcelona đang chuẩn bị cho một mùa hè đầy biến động và cái tên được xác định để nâng cấp hàng công chính là Julian Alvarez.

Barcelona khao khát sở hữu Alvarez.

Tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch tái thiết đội hình của đội bóng xứ Catalonia. Trước rào cản tài chính, Barcelona buộc phải tính toán kỹ lưỡng.

Theo Fichajes, "Blaugrana" được cho là sẵn sàng đưa những cái tên như Marc Casado, Eric Garcia và Ferran Torres lên bàn đàm phán để giảm chi phí chiêu mộ Alvarez. Dù còn nhiều khó khăn phía trước, Barcelona vẫn giữ sự lạc quan nhất định. Họ hiểu rằng mong muốn ra đi của Alvarez có thể trở thành yếu tố then chốt.

Ở tuổi 26, Alvarez chứng minh đẳng cấp của một tiền đạo toàn diện. Anh không chỉ sở hữu khả năng săn bàn sắc bén mà còn gây ấn tượng bởi sự linh hoạt khi có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công.

Lối chơi giàu năng lượng, tích cực pressing và di chuyển thông minh của anh được đánh giá là rất phù hợp với triết lý bóng đá mà Barcelona đang theo đuổi. Chính vì vậy, ban lãnh đạo đội bóng tin rằng cựu sao Man City có thể trở thành trung tâm của hàng công trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, thương vụ không hề dễ dàng. Atletico không có ý định để ngôi sao của mình ra đi, đặc biệt khi anh là nhân tố chủ chốt. Đội chủ sân Metropolitano chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được một lời đề nghị đủ lớn, phản ánh đúng giá trị và tầm ảnh hưởng của cầu thủ này.

Atletico Madrid hét giá 500 triệu euro cho Alvarez

CLB chủ sân Metropolitano quyết tâm không để trụ cột gia nhập kình địch tại La Liga.

07:50 14/3/2026

Duy Anh

Alvarez Barcelona Alvarez La Liga

    Đọc tiếp

    Bóng đá Lebanon tê liệt, nguy cơ rút khỏi Asian Cup

    31 phút trước 06:17 21/3/2026

    Liên đoàn Bóng đá Lebanon (LFA) thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động bóng đá quốc nội đến hết tháng 4, trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

    Fan MU dậy sóng vì VAR

    44 phút trước 06:04 21/3/2026

    Quyết định không thổi phạt đền trong tình huống Amad Diallo bị phạm lỗi khiến CĐV Manchester United phẫn nộ.

    Bruno Fernandes nổi giận với VAR

    51 phút trước 05:57 21/3/2026

    Rạng sáng 21/3, trận hòa 2-2 giữa MU và Bournemouth tại vòng 31 Premier League để lại nhiều tranh cãi xoay quanh quyết định của VAR.

