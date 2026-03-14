Atletico Madrid hét giá 500 triệu euro cho Alvarez

CLB chủ sân Metropolitano quyết tâm không để trụ cột gia nhập kình địch tại La Liga.

Alvarez được Barcelona săn đón.

Phong độ ấn tượng của Julian Alvarez thu hút sự chú ý từ nhiều ông lớn châu Âu, trong đó có Barcelona. Tuy nhiên, theo Fichajes, Atletico Madrid đã đưa ra thông điệp rất rõ ràng, đó là tiền đạo người Argentina không phải để bán. Cách duy nhất để một đội bóng khác có thể chiêu mộ cầu thủ sinh năm 2000 là kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 500 triệu euro, con số vượt xa mặt bằng chung thị trường chuyển nhượng.

Sự cứng rắn của Atletico Madrid còn đến từ nền tảng tài chính ổn định hơn sau khi có thêm các nhà đầu tư mới. Điều này giúp họ không còn phải bán đi các ngôi sao để cân bằng ngân sách. Với ban lãnh đạo đội bóng, Julian Alvarez chính là trung tâm của dự án dài hạn và là người được kỳ vọng dẫn dắt hàng công tại sân Metropolitano trong nhiều năm tới.

Sau quãng thời gian sa sút, Tiền đạo người Argentina lấy lại phong độ với 6 bàn, 2 kiến tạo sau 10 lần ra sân gần nhất, góp công lớn giúp đội bóng của HLV Diego Simeone cạnh tranh trên nhiều mặt trận như La Liga, Champions League và Copa del Rey.

Những màn trình diễn bùng nổ của cựu sao Man City khiến ban lãnh đạo đội bóng thành Madrid càng thêm chắc chắn về quyết định giữ chân ngôi sao này bằng mọi giá.