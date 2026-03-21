Bóng đá Lebanon tê liệt, nguy cơ rút khỏi Asian Cup

  • Thứ bảy, 21/3/2026 06:17 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Liên đoàn Bóng đá Lebanon (LFA) thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động bóng đá quốc nội đến hết tháng 4, trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bóng đá Lebanon chịu ảnh hưởng lớn bởi cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trong thông cáo phát đi, LFA cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc họp của Ban điều hành, với mục tiêu đảm bảo an toàn cho cầu thủ, quan chức và người hâm mộ. Thời điểm nối lại các giải đấu và hoạt động thể thao sẽ phụ thuộc vào diễn biến thực tế trong thời gian tới.

Diễn biến này đặt Lebanon trước nguy cơ không thể hoàn tất chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 trong tháng này. Màn so tài với Yemen vào ngày 31/3 được xem là "chung kết" của bảng đấu, nhưng khả năng trận đấu diễn ra bị đặt dấu hỏi.

Việc các giải đấu bị đình trệ không chỉ ảnh hưởng đến phong độ cầu thủ mà còn có thể làm xáo trộn kế hoạch thi đấu của đội tuyển. Trong bối cảnh đó, nguy cơ Lebanon phải vắng mặt hoặc rút lui khỏi vòng loại Asian Cup là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Tình hình hiện tại đẩy bóng đá Lebanon vào giai đoạn xbất định, khi tương lai của các giải đấu cũng như cơ hội dự sân chơi châu lục còn để ngỏ.

Hiện tại, Lebanon dẫn đầu bảng B với 13 điểm, hơn Yemen 2 điểm, trong khi Brunei và Bhutan gần như không còn cơ hội cạnh tranh. Họ chỉ cần hòa trận cuối là chắc chắn giành vé dự Asian Cup 2027.

adsdadasd adsdadasd

