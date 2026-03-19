Bóng đá Đông Nam Á trước ngưỡng cửa lịch sử

Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội tạo nên cột mốc lịch sử tại Asian Cup 2027 khi số đại diện của khu vực có thể lần đầu chạm mốc 5 đội tuyển.

Singapore làm nên lịch sử ở khi vượt qua vòng loại Asian Cup 2027.

Ở lượt trận cuối vòng loại, tuyển Thái Lan và Philippines đều rơi vào tình thế buộc phải thắng nếu muốn góp mặt tại vòng chung kết tổ chức ở Saudi Arabia. Nếu cả hai cùng vượt qua vòng loại, bóng đá Đông Nam Á sẽ lần đầu tiên có tới 5 đội dự Asian Cup, con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử khu vực.

Cơ hội để khu vực lập kỷ lục còn nguyên nếu Philippines và Thái Lan hoàn thành nhiệm vụ. Philippines hiện đứng nhì bảng A, bằng điểm đội tuyển Tajikistan và sẽ đối đầu trực tiếp đối thủ ở lượt cuối. Trong khi đó, Thái Lan cũng xếp sau đội tuyển Turkmenistan tại bảng G và buộc phải thắng trong trận quyết định.

Tính đến thời điểm này, có 21 đội tuyển giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á. Đông Nam Á chắc chắn có 3 đại diện gồm tuyển Việt Nam, Indonesia và Singapore.

Trong đó, tuyển Việt Nam giành vé với ngôi đầu bảng F khi đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Kết quả này giúp Việt Nam tạo khoảng cách an toàn trước lượt trận cuối.

Indonesia là đại diện Đông Nam Á đầu tiên có vé nhờ thành tích ấn tượng tại vòng loại World Cup 2026. Singapore làm nên lịch sử lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu danh giá cấp châu lục thông qua con đường vòng loại. Kể từ khi giải ra đời năm 1956, "The Lions" chưa từng vượt qua vòng loại, ngoại trừ kỳ 1984 tham dự với tư cách chủ nhà.