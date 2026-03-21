Chuyện gì đang xảy ra với Mbeumo

  • Thứ bảy, 21/3/2026 06:52 (GMT+7)
Phong độ ghi bàn của tiền đạo Bryan Mbeumo đang trở thành chủ đề gây tranh luận tại MU.

Mbeumo (trái) sa sút phong độ. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 21/3, Mbeumo chính nhưng không thể ghi bàn trong trận hòa 2-2 trước Bournemouth ở vòng 31 Premier League. Đây là trận thứ 6 liên tiếp mà chân sút người Cameroon không thể lập công cho "Quỷ đỏ".

Kể từ sau trận gặp Tottenham hồi đầu tháng 2, Mbeumo bất ngờ sa sút. Trong các cuộc đối đầu với West Ham, Everton, Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa và Bournemouth, anh đều không thể ghi bàn. Chuỗi 6 trận liên tiếp im tiếng là điều khá bất thường với một cầu thủ vốn có hiệu suất ổn định ở khu vực 1/3 sân đối phương.

Dù vậy, màn trình diễn của Mbeumo không quá tệ. Anh vẫn tích cực di chuyển, tham gia xây dựng lối chơi và tạo khoảng trống cho đồng đội. Vấn đề lớn nhất lúc này nằm ở khâu dứt điểm, yếu tố từng là điểm mạnh của tiền đạo người Cameroon.

Trong một mùa giải dài và khắc nghiệt như Premier League, việc các tiền đạo trải qua giai đoạn sa sút là điều khó tránh khỏi. Ngay cả chân sút số một Premier League những năm qua là Erling Haaland cũng đang có phong độ thiếu ổn định trên mọi đấu trường.

Tại MU, niềm tin dành cho Mbeumo vẫn còn nguyên vẹn. Từ đầu mùa, Mbeumo ghi 10 bàn cho MU trên mọi đấu trường, trong đó có 9 bàn tại Premier League.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

Cuốn sách “Bring the Noise” của nhà báo chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein mang tới góc nhìn trọn vẹn về sự nghiệp của Jurgen Klopp, bao gồm cả mối lương duyên bất thành với Manchester United.

Duy Luân

