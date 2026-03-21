Cunha tạo khác biệt

Dù MU đánh rơi chiến thắng trước Bournemouth ở vòng 31 Premier League, tiền đạo Matheus Cunha vẫn được đánh giá là điểm sáng của "Quỷ đỏ".

Phút 60 trên sân Vitality, Cunha đón bóng từ đường chuyền dài của đồng đội, sau đó rê dắt vượt qua 2 cầu thủ Bournemouth trước khi bị phạm lỗi trong vùng cấm, mang về quả phạt đền cho MU. Trên chấm 11 m, Bruno Fernandes không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu cho đội khách.

Đoạn clip dài 10 giây ghi lại tình huống Cunha khống chế, đi bóng và kiếm về quả phạt đền cho MU trở nên viral trên mạng xã hội. Nhiều CĐV ca ngợi pha xử lý khéo léo của Cunha khiến hàng thủ Bournemouth chống đỡ vất vả.

Một tài khoản viết trên X: "Cunha đúng là một chân rê bóng thực thụ". Một CĐV khác lên tiếng: "Anh ta là khác biệt duy nhất trên hàng công của MU trận này".

Cunha (số 10) tiếp tục gây ấn tượng. Ảnh: Reuters.

The People Person, chuyên trang của hội CĐV MU, đánh giá cao màn trình diễn của Cunha. Tiền đạo người Brazil giúp cánh trái của "Quỷ đỏ" tấn công mượt mà và tạo nhiều sức ép lên hàng thủ Bournemouth.

"Cunha chơi đầy năng lượng, liên tục trở thành mối đe dọa khi hoạt động phía trên Luke Shaw. Sự ăn ý giữa anh với Fernandes mang lại nhiều ý tưởng tấn công cho CLB", trang này viết.

Giới chuyên môn nhận định Cunha dần tìm thấy “bản sắc” của mình tại Old Trafford. Sự tự tin và hưng phấn trong lối chơi giúp anh trở thành một trong những điểm sáng lớn nhất của MU ở giai đoạn hiện tại. Cunha do đó đóng vai trò quan trọng trong cuộc cạnh tranh tấm vé dự Champions League của “Quỷ đỏ”.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD