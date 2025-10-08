HLV Kim Sang-sik không để tâm đến Malaysia

Trước trận gặp Nepal lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân Gò Đậu (Bình Dương), HLV Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời cho biết đội sẽ giữ tinh thần tiến lên dù gặp khó khăn về lực lượng.

HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành trọn 6 điểm trước Nepal.

Trong buổi họp báo chiều 8/10, HLV Kim Sang-sik cho biết ông và các học trò chỉ tập trung vào mục tiêu chiến thắng, thay vì bị phân tâm bởi các câu chuyện bên lề.

Trước câu hỏi về khả năng Malaysia bị FIFA và AFC xử phạt, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: “FIFA sẽ làm việc. Chúng tôi tập trung vào việc giành chiến thắng trước Nepal.”

Nhà cầm quân 48 tuổi chia sẻ thêm về tinh thần của toàn đội trước trận đấu. “Ngày mai là trận thứ 3 của vòng loại, trên sân nhà, chúng tôi và các cầu thủ sẽ không chùn bước, tiến lên giành 3 điểm. Tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân đồng hành cùng cầu thủ, chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt.”

Đánh giá về đối thủ Nepal, HLV Kim cho biết ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau khi phân tích băng hình các trận đấu gần đây của đối thủ.

“Mục tiêu duy nhất trong hai trận tới là giành trọn vẹn 6 điểm. Chúng ta phải hướng tới chiến thắng ở cả hai trận. Qua quá trình phân tích băng hình, có thể thấy Nepal sở hữu một số cầu thủ nguy hiểm, đặc biệt là số 7 và số 14 - những người cần được phong tỏa chặt chẽ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị tốt chiến thuật và tập trung tối đa cho lối chơi của đội tuyển Việt Nam, thay vì quá chú ý tới đối thủ”, thuyền trưởng tuyển Việt Nam nhấn mạnh.

Tuyển Việt Nam bước vào trận mở màn bảng F với sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nhiều cầu thủ U23 được trao cơ hội lên đội tuyển quốc gia, và HLV Kim khẳng định đây là hướng đi cần thiết. “Tôi và ban huấn luyện giúp 2 lứa cầu thủ gắn kết, chơi tốt trong trận đấu tới. Các cầu thủ trẻ tài năng, đây là bệ phóng để phát triển”, ông Kim nói.

Đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Quang Hải do chấn thương vai. HLV Kim bày tỏ sự tiếc nuối nhưng tin tưởng vào những phương án thay thế.

“Do chấn thương, Quang Hải vắng mặt nên rất tiếc. Với những kỹ năng, chân trái khéo léo, đá phạt, chuyền bóng tốt của Quang Hải, chúng tôi tiếc nuối. Nhưng tôi tin Hoàng Đức, Thành Long sẽ thi đấu tốt. Tôi mong Quang Hải sớm bình phục”, HLV Kim cho biết.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cập nhật thêm tình hình nhân sự về Đức Chiến, Tiến Dũng trong những ngày qua bị căng cơ nên chỉ tập hồi phục. Ông cho biết sẽ suy nghĩ xem cách sử dụng hợp lý 2 cầu thủ này.

Trận đấu giữa Việt Nam và Nepal diễn ra lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân Gò Đậu.