HLV Kim Sang-sik ép chín hay kiên nhẫn với U23 Việt Nam

Trong tình thế đội tuyển Việt Nam phần nào gặp bất lợi tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik đứng trước lựa chọn có nên ép chín đội hình U23 Việt Nam mà ông dày công xây dựng hay không.

Trận thua 0-4 trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 phơi bày sự thật phũ phàng. Ở đó, đội tuyển Việt Nam không thể duy trì được vị thế số một Đông Nam Á, bất cứ lúc nào cũng có thể hụt hơi trước những đổi thay chóng vánh của bóng đá hiện đại.

Những gương mặt trụ cột nhiều năm nay hoặc đã qua ngưỡng phong độ, hoặc sa sút vì chấn thương và bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác. Trong bối cảnh đó, dù tạo ra được một phiên bản khác cho đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, HLV Kim Sang-sik buộc phải tiếp tục “làm mới” bộ khung.

Đội tuyển Việt Nam chờ đợi những sự bổ sung chất lượng như trung vệ Gustavo. Ảnh: FBNV.

Nguồn lực nào cho đội tuyển Việt Nam?

Nhờ những nỗ lực của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ban tổ chức V.League (VPF), bóng đá trong nước đón thêm nhiều gương mặt Việt kiều chất lượng, cùng với đó là dàn ngoại binh gắn bó lâu năm và hòa nhập tốt với môi trường thi đấu tại Việt Nam. Một tín hiệu lạc quan cho HLV Kim là ngày càng nhiều cầu thủ Việt kiều và nhập tịch ở V.League bày tỏ khát khao khoác áo đội tuyển Việt Nam, từ thủ môn Patrik Lê Giang, trung vệ Adou Minh, Kyle Colonna cho tới Gustavo Santos và tiền vệ Hendrio.

Đây là hướng đi thực tế, vừa gia cố các vị trí, vừa tạo sức cạnh tranh nội bộ. Quan trọng hơn, sự hòa nhập của họ sẽ giúp đội tuyển nhanh chóng gia cố những vị trí vốn đang yếu và thiếu.

Nếu tận dụng tốt nguồn cầu thủ này, HLV Kim có thể xây dựng bộ khung đội tuyển cân bằng hơn để chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal vào tháng 10. Đây là dịp để thử nghiệm, nhưng cũng là thước đo cần thiết để xem sự thay đổi có đem lại hiệu quả ngay tức thì hay không.

U23 Việt Nam đang có bộ khung nhiều tài năng triển vọng.

Có nên ép chín U23 Việt Nam?

Khác với tuyển quốc gia, U23 Việt Nam dưới tay HLV Kim Sang-sik lại là một tập thể trẻ trung, gắn kết và đầy triển vọng. Bộ khung vô địch U23 Đông Nam Á 2025 ngày càng gắn kết chặt chẽ, tạo niềm tin lớn vào kế hoạch lâu dài.

Chính vì thế khi trở về thi đấu V.League, nhiều gương mặt tiếp tục thể hiện được khát khao trở thành “phiên bản tốt hơn ngày hôm qua” như Văn Khang, Đình Bắc, Phi Hoàng, Ngọc Mỹ, Văn Thuận. Đây chính là “của để dành” cho SEA Games 33 (tháng 12/2025) và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Câu hỏi đặt ra là có nên ép chín lứa cầu thủ này, đưa thẳng họ lên tuyển quốc gia cho loạt trận gặp Nepal? Về lý thuyết, việc trao cơ hội sớm sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho đội tuyển, tạo sự chuyển giao thế hệ mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Những đôi chân trẻ trung có thể bù đắp cho một số giới hạn của đàn anh.

Tuy vậy, bất cập cũng không nhỏ. Các cầu thủ U23 thiếu trải nghiệm ở những trận cầu then chốt, dễ bị choáng ngợp trước áp lực quốc tế. Nếu ép chín quá nhanh, nguy cơ “sớm nở tối tàn” hoàn toàn có thể xảy ra, chưa kể tới việc U23 mất ổn định trong quá trình chuẩn bị cho hai mục tiêu lớn ở cuối năm 2025 và đầu năm sau.

HLV Kim Sang-sik luôn dứt khoát và đã nhiều lần có những nước tính hợp lý cho U23, đội tuyển Việt Nam.

Kiên nhẫn chờ trái ngọt

Đặt lên bàn cân, hai lựa chọn đều có lý. Ép chín U23 sẽ đem lại ngay lập tức sức trẻ cho đội tuyển, nhưng đồng nghĩa với việc phải đánh đổi sự ổn định và tính bền vững lâu dài.

Ngược lại, kiên nhẫn giữ bộ khung U23 để tập trung cho SEA Games và VCK U23 châu Á sẽ đảm bảo một lộ trình phát triển dài hạn, trong khi đội tuyển quốc gia tạm thời được gia cố bằng các cầu thủ nhập tịch, Việt kiều và những gương mặt đang có phong độ cao tại V.League.

HLV Kim Sang-sik chắc chắn hiểu rằng bóng đá Việt Nam không thể chỉ nhìn vào một vài trận đấu. Bài toán ở đây là chiến lược tổng thể, cần một đội tuyển đủ sức cạnh tranh trước mắt, đồng thời bảo vệ lứa U23 như tài sản quý để họ trưởng thành đúng thời điểm.

Nếu làm tốt cả hai, thành quả cho HLV Kim sẽ là “trái ngọt” tức thì và nền tảng vững chắc cho tương lai.