Dấu ấn HLV Kim Sang-sik trong chiến thắng của U23 Việt Nam

Trận U23 Việt Nam gặp U23 Yemen trên sân Việt Trì (Phú Thọ), HLV Kim Sang-sik tung ra sân bộ ba tấn công lạ lẫm, gồm Khuất Văn Khang (cánh phải), Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Quốc Việt (cánh trái).
Đây là trận đầu tiên Quốc Việt đá chính ở giải đấu này.
Cũng là lần đầu U23 Việt Nam chơi với một tiền đạo thực thụ.
Quốc Việt thi đấu ấn tượng, liên tục tạo ra áp lực cho hàng phòng ngự của U22 Yemen.
Khi hiệp 1 còn khoảng 10 phút, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ cho khán giả ở sân khi thực hiện 3 quyền thay người một lượt.
|Sự có mặt của bộ ba tấn công mới giúp U23 chơi tốc độ, thanh thoát hơn.
Thanh Nhàn cũng được tung vào sân để làm mới hàng công của U23 Việt Nam, anh chơi nổi bật bên cánh trái.
Phút 70, Thanh Nhàn ban bật với Văn Thuận để xé toang hàng thủ Yemen trước khi tiền đạo của PVF-CAND tung ra cú sút quyết đoán vào góc gần, hạ gục thủ môn đối phương.
Bàn thắng của Thanh Nhàn giúp U23 Việt Nam giải tỏa áp lực trên sân, đồng thời tạo sức ép rất lớn lên đối thủ trong thời gian còn lại của trận đấu. Sau 90 phút, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0, theo đó kết thúc vòng loại U23 châu Á với thành tích 3 trận toàn thắng. Kết quả này giúp thầy trò Kim Sang-sik giành quyền dự VCK U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia vào năm sau.
