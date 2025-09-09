Dấu ấn HLV Kim Sang-sik trong chiến thắng của U23 Việt Nam

Bàn thắng của Thanh Nhàn giúp U23 Việt Nam giải tỏa áp lực trên sân, đồng thời tạo sức ép rất lớn lên đối thủ trong thời gian còn lại của trận đấu. Sau 90 phút, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0, theo đó kết thúc vòng loại U23 châu Á với thành tích 3 trận toàn thắng. Kết quả này giúp thầy trò Kim Sang-sik giành quyền dự VCK U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia vào năm sau.