HLV Kim Sang-sik đề xuất nhập tịch trung vệ Gustavo Santos

Đề xuất nhập tịch cho trung vệ Gustavo Santos thuộc biên chế của CLB Đà Nẵng vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Bộ Tư pháp và Bộ Công an xem xét.

HLV Kim Sang-sik đề xuất nhập tịch cho trung vệ Gustavo Santos. Ảnh: CLB bóng đá SHB Đà Nẵng.

Ngày 19/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn gửi Bộ Tư pháp và Bộ Công an đề nghị hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho trung vệ Sant Ana Santos Gustavo (Gustavo Santos) của Đà Nẵng. Đây là đề xuất xuất phát từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik

Công văn nhấn mạnh rằng nhằm “tận dụng và phát huy tài năng thể thao, đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao nước nhà nói chung”. Gustavo được đánh giá là cầu thủ có chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm và phù hợp với định hướng xây dựng lực lượng của đội tuyển quốc gia.

Gustavo Santos sinh năm 1995, đặt chân tới Việt Nam vào cuối năm 2018. Từ mùa 2019, anh thi đấu ở vị trí trung vệ cho nhiều CLB V.League như Viettel, Sài Gòn, SLNA, Quảng Ninh, Thanh Hóa và gần đây là Đà Nẵng. Ở cấp CLB, trung vệ người Brazil từng giành nhiều danh hiệu như huy chương đồng Cúp Quốc gia 2022, vô địch Cúp Quốc gia 2023/24, vô địch Siêu Cúp Quốc gia 2023 và á quân Siêu Cúp Quốc gia 2024.

Sở hữu thể hình lý tưởng, lối chơi chắc chắn và khả năng đọc tình huống tốt, Gustavo khẳng định được năng lực sau nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. HLV Kim tin rằng trung vệ này có thể gia cố hàng thủ đội tuyển, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu góp mặt ở sân chơi World Cup trong tương lai.

Thời gian qua, bóng đá Việt Nam có bước tiến quan trọng khi liên tục giành thành tích trong khu vực và châu lục, qua đó nuôi khát vọng góp mặt ở sân chơi World Cup. Việc bổ sung những ngoại binh dày dạn kinh nghiệm như Gustavo được kỳ vọng là lời giải ngắn hạn cho mục tiêu nâng tầm đội tuyển.