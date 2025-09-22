Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyển futsal Việt Nam thắng Trung Quốc 7-2 ở giải châu Á

  • Thứ hai, 22/9/2025 21:08 (GMT+7)
  • 21:08 22/9/2025

Tối 22/9, tuyển futsal Việt Nam đánh bại chủ nhà Trung Quốc 7-2 ở lượt trận thứ 2 bảng E vòng loại futsal châu Á 2026, qua đó vững ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối.

Tuyển futsal Việt Nam (áo trắng) dễ dàng đè bẹp Trung Quốc.

Trước trận, việc Trung Quốc chỉ thua sát nút 1-2 trước Lebanon - đối thủ từng cầm hòa Việt Nam ở play-off World Cup futsal 2021, khiến nhiều người dự báo thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, tuyển futsal nhập cuộc tự tin và sớm áp đặt thế trận. Ngay giây 37, Đoàn Phát mở tỷ số, trước khi Ngọc Ánh ghi liền hai bàn ở phút 3 và 4. Đa Hải nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 10 và Thịnh Phát khép lại hiệp một hoàn hảo bằng bàn thắng thứ 5 ở phút 15.

Sang hiệp hai, Việt Nam chủ động giảm nhịp để giữ sức cho trận gặp Lebanon. Dù vậy, Thịnh Phát vẫn kịp lập cú đúp, nâng tỷ số lên 7-0. Những nỗ lực cuối cùng chỉ giúp đội chủ nhà có hai bàn danh dự ở phút 36 và 38, qua đó chịu thất bại 2-7.

Chiến thắng giúp Việt Nam dẫn đầu bảng E với hiệu số vượt trội, đồng thời tạo lợi thế lớn trước trận quyết định với Lebanon vào ngày 24/9. Đối thủ Tây Á hiện có 4 điểm, buộc phải thắng để chiếm ngôi nhất bảng. Trong khi đó, thầy trò HLV Giustozzi chỉ cần trận hòa để giành vé trực tiếp dự VCK futsal châu Á 2026.

Dù lợi thế nghiêng về Việt Nam, cuộc chạm trán với Lebanon được dự báo rất căng thẳng. Đại diện Tây Á vốn nổi bật về thể lực, kỷ luật chiến thuật và kinh nghiệm, từng nhiều lần gây khó dễ cho futsal Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Tuyen futsal Viet Nam anh 1

Lịch thi đấu của tuyển futsal Việt Nam tại vòng loại.

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

