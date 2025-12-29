Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU vẫn là đội có giá trị nhất nước Anh

MU hiện là câu lạc bộ bóng đá có giá trị cao nhất tại Anh, với mức định giá doanh nghiệp dao động từ 4,2 tỷ đến 4,6 tỷ bảng.

Đội chủ sân Old Trafford tiếp tục giữ thành tích là CLB được định giá cao nhất xứ sương mù, bỏ xa các kình địch như Liverpool hay Man City.

Con số 4,2-4,6 tỷ bảng được The Athletic đưa ra, dựa trên thương vụ Sir Jim Ratcliffe mua 25-28% cổ phần MU vào đầu năm 2024, và kết hợp với biến động thị trường hiện tại. Để so sánh, giá trị của Man City chỉ dao động từ 4 đến 4,4 tỷ bảng.

Trong khi đó, Liverpool có giá trị dao động từ 3,9 đến 4,3 tỷ bảng. Arsenal thậm chí chỉ có giá trị dao động từ 3,2 đến 3,5 tỷ, kém xa MU. Bất chấp doanh thu và thành tích sân cỏ không tốt trong vài năm qua, "Quỷ đỏ" vẫn được giới kinh doanh đánh giá cao về giá trị.

Trên thị trường, thậm chí có thời điểm nhà Glazer được cho rao bán MU với giá khoảng 7 tỷ bảng, chênh lệch hơn 2,4 tỷ bảng so với định giá từ giới chuyên gia. Song, theo tiết lộ từ Forbes, nhà Glazer sẵn sàng hạ giá bán MU ở thời điểm hiện tại.

Giới chủ "Quỷ đỏ" sẵn sàng thanh lý MU ngay trong năm 2026 nếu nhận được ít nhất 5 tỷ bảng. Đáng chú ý, nếu nhà Glazer đồng ý bán toàn bộ cổ phần, Sir Jim Ratcliffe có thể buộc phải thoái vốn, mở đường cho một cuộc đổi chủ toàn diện.

