Bốn cầu thủ có thể rời MU tuần này

MU có thể trải qua cơn biến động lớn về mặt nhân sự khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa trong tuần này.

Casemiro có thể chia tay MU.

Sportbible đưa tin bốn cầu thủ có khả năng chia tay MU trong tháng 1/2026 bao gồm Casemiro, Harry Maguire, Tom Heaton và Tyrell Malacia.

Trong số này, Casemiro liên tục được đồn đoán sẽ chuyển sang Saudi Pro League, nơi sẵn sàng đáp ứng cả về tài chính lẫn suất đá chính thường xuyên. Dù vậy, MU vẫn nắm trong tay quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm với tiền vệ này, tương tự cách họ từng áp dụng với Harry Maguire trước đó.

Ở mùa giải 2025/26, Casemiro vẫn là nhân tố được HLV Ruben Amorim tin dùng. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng khẳng định Casemiro mang lại rất nhiều kinh nghiệm và là tấm gương cho toàn đội.

Với Maguire, trung vệ người Anh hiện còn hợp đồng đến mùa hè 2026 nhưng cũng không tránh khỏi những tin đồn ra đi. Trong suốt 12 tháng qua, anh liên tục được liên hệ với các bến đỗ mới. Khi được hỏi về khả năng gia hạn với Maguire và Casemiro, HLV Amorim thẳng thắn thừa nhận MU chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngoài hai cái tên kể trên, thủ môn Tom Heaton cũng sắp bước vào 6 tháng cuối của hợp đồng. Báo chí Anh tiết lộ Heaton nhiều khả năng sẽ giải nghệ trong màu áo MU sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Trong khi đó, hậu vệ trái Malacia cũng rơi vào tình trạng tương tự. Dù MU có quyền gia hạn thêm một năm, cầu thủ người Hà Lan vẫn gặp khó trong việc tìm kiếm suất đá chính. Hiện chưa có đội bóng nào thể hiện sự quan tâm rõ ràng đến Malacia.

