HLV Kim Sang-sik đề xuất nhập tịch thủ môn Patrik Lê Giang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho thủ môn Patrik Lê Giang, theo đề xuất từ VFF và HLV Kim Sang-sik.

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang được VFF và HLV Kim Sang-sik đề xuất nhập tịch. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Việc nhập tịch thủ môn Patrik Lê Giang được xem là bước đi chiến lược trong kế hoạch dài hạn, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội tuyển quốc gia và hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong tương lai gần.

Patrik Lê Giang sinh ngày 8/9/1992 tại Slovakia, có cha là người Việt, mẹ người Slovakia. Anh sở hữu hộ chiếu Slovakia, hiện tạm trú tại quận Phú Nhuận (TP.HCM). Thủ môn này nhập cảnh Việt Nam từ ngày 25/1/2023 và đang thi đấu tại V.League trong màu áo Công an TP.HCM.

Trước đó, CLB Công an TP.HCM cũng bày tỏ sự ủng hộ và khẳng định sẽ phối hợp để giúp Lê Giang hoàn tất hồ sơ pháp lý. Với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu ở châu Âu và phong độ ổn định tại V.League, thủ môn sinh năm 1992 được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho khung gỗ tuyển Việt Nam.

Hiện đội tuyển Việt Nam cũng trông chờ vào quá trình nhập tịch của một số ngoại binh khác như bộ đôi Janclesio, Geovane Magno (Ninh Bình), Hendrio (Hà Nội), Rimario (Thanh Hóa).

Vào ngày 4/10, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, với khoảng một tuần chuẩn bị cho trận lượt đi gặp Nepal trên sân Gò Đậu ngày 9/10.

Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ di chuyển về trung tâm TP.HCM để thi đấu trận lượt về trên sân Thống Nhất vào ngày 14/10.