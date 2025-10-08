HLV Kim Sang-sik trầm ngâm trong buổi tập rộn ràng tiếng cười

|
Tối 8/10, đội tuyển Việt Nam tập buổi cuối chuẩn bị cho trận đấu với Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân Gò Đậu.
Đội tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Đức Chiến sau giai đoạn đầu tập hồi phục riêng của bác sĩ.
Không khí ở đội và tinh thần các cầu thủ vẫn ở mức tốt.
Nhóm cầu thủ U23 thích nghi nhanh với môi trường đội tuyển và sẵn sàng thể hiện tốt nhất nếu được trao cơ hội ra sân.
Những cầu thủ đang có phong độ cao như Văn Vĩ cũng thể hiện sự sung sức.
Hậu vệ Việt kiều Jason Quang Vinh vui vẻ tập luyện cùng các đồng đội.
Buổi tập đầy ắp tiếng cười của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.
Giữa rộn ràng tiếng cười, HLV Kim Sang-sik giữ nét mặt trầm ngâm, chú tâm quan sát kỹ các cầu thủ.
Họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành trọn vẹn 6 điểm trước Nepal (lượt đi và về - PV).
