HLV Kim Sang-sik trầm ngâm trong buổi tập rộn ràng tiếng cười

  • Thứ tư, 8/10/2025 18:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong buổi tập cuối trước trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal vào chiều 8/10, HLV Kim Sang-sik giữ nét mặt trầm ngâm giữa không khí vui vẻ của các cầu thủ.

Kim Sang-sik anh 1

Tối 8/10, đội tuyển Việt Nam tập buổi cuối chuẩn bị cho trận đấu với Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân Gò Đậu.
Kim Sang-sik anh 2

Đội tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Đức Chiến sau giai đoạn đầu tập hồi phục riêng của bác sĩ.
Kim Sang-sik anh 3

Không khí ở đội và tinh thần các cầu thủ vẫn ở mức tốt.

Kim Sang-sik anh 4

Nhóm cầu thủ U23 thích nghi nhanh với môi trường đội tuyển và sẵn sàng thể hiện tốt nhất nếu được trao cơ hội ra sân.
Kim Sang-sik anh 5

Những cầu thủ đang có phong độ cao như Văn Vĩ cũng thể hiện sự sung sức.

Kim Sang-sik anh 6

Hậu vệ Việt kiều Jason Quang Vinh vui vẻ tập luyện cùng các đồng đội.

Kim Sang-sik anh 7

Buổi tập đầy ắp tiếng cười của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.
Kim Sang-sik anh 8

Giữa rộn ràng tiếng cười, HLV Kim Sang-sik giữ nét mặt trầm ngâm, chú tâm quan sát kỹ các cầu thủ.

Kim Sang-sik anh 9

Họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành trọn vẹn 6 điểm trước Nepal (lượt đi và về - PV).

Kim Sang-sik đội tuyển Việt Nam đội tuyển Nepal

