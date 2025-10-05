Thủ môn Đặng Văn Lâm ngỡ ngàng với bài tập lạ

Đặng Văn Lâm (Ninh Bình) có phần bất ngờ khi được yêu cầu khởi động với bóng như các cầu thủ khác. Ban huấn luyện triển khai giáo án hướng đến việc giúp các thủ môn chủ động hơn trong khâu xử lý, phù hợp với xu hướng bóng đá hiện đại.