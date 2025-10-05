Thủ môn Đặng Văn Lâm ngỡ ngàng với bài tập lạ

|
Đặng Văn Lâm (Ninh Bình) có phần bất ngờ khi được yêu cầu khởi động với bóng như các cầu thủ khác. Ban huấn luyện triển khai giáo án hướng đến việc giúp các thủ môn chủ động hơn trong khâu xử lý, phù hợp với xu hướng bóng đá hiện đại.
Khởi đầu với các bài tập chuyền - nhận bóng bằng hai chân không làm khó được thủ môn Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai). Anh thể hiện sự thoải mái và tự tin khi thực hiện các bài tập này.
Trong số 3 người gác đền, thủ môn Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel) được đánh giá cao nhất ở khả năng chơi chân, phát động tấn công.
Sau phần tập chân, Đặng Văn Lâm ngỡ ngàng khi phải tập thêm phần không chiến vốn xa lạ với các thủ môn.
Do không thường xuyên đánh đầu, Đặng Văn Lâm thực hiện động tác khá cứng.
Trần Trung Kiên nỗ lực trong một pha bật bao đánh đầu.
Những nét mới lạ trong phần khởi động với bóng giúp các cầu thủ hào hứng hơn trong tập luyện.
Trong đợt hội quân này, Jason Quang Vinh cũng thích nghi nhanh chóng với nhịp sinh hoạt và không khí tại đội tuyển.
Sau khi Nguyễn Quang Hải vắng mặt do chấn thương, Phạm Tuấn Hải là một trong những gương mặt được kỳ vọng sẽ thay thế tốt trên hàng công "Những chiến binh sao vàng".
Trong buổi tập này, 3 cầu thủ Thanh Nhàn, Hiểu Minh, Xuân Bắc phải tập riêng, còn trung vệ Bùi Tiến Dũng được nghỉ hồi phục sau giai đoạn thi đấu V.League căng thẳng.
