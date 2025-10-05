Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ môn Đặng Văn Lâm ngỡ ngàng với bài tập lạ

  • Chủ nhật, 5/10/2025 19:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ở buổi tập chiều 5/10 của tuyển Việt Nam, các thủ môn được yêu cầu rèn kỹ năng đánh đầu và chuyền bóng bằng chân như những cầu thủ tuyến trên.

Dang Van Lam anh 1

Đặng Văn Lâm (Ninh Bình) có phần bất ngờ khi được yêu cầu khởi động với bóng như các cầu thủ khác. Ban huấn luyện triển khai giáo án hướng đến việc giúp các thủ môn chủ động hơn trong khâu xử lý, phù hợp với xu hướng bóng đá hiện đại.
Dang Van Lam anh 2

Khởi đầu với các bài tập chuyền - nhận bóng bằng hai chân không làm khó được thủ môn Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai). Anh thể hiện sự thoải mái và tự tin khi thực hiện các bài tập này.
Dang Van Lam anh 3

Trong số 3 người gác đền, thủ môn Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel) được đánh giá cao nhất ở khả năng chơi chân, phát động tấn công.

Dang Van Lam anh 4

Sau phần tập chân, Đặng Văn Lâm ngỡ ngàng khi phải tập thêm phần không chiến vốn xa lạ với các thủ môn.
Dang Van Lam anh 5

Do không thường xuyên đánh đầu, Đặng Văn Lâm thực hiện động tác khá cứng.

Dang Van Lam anh 6

Trần Trung Kiên nỗ lực trong một pha bật bao đánh đầu.
Dang Van Lam anh 7

Những nét mới lạ trong phần khởi động với bóng giúp các cầu thủ hào hứng hơn trong tập luyện.

Dang Van Lam anh 8

Trong đợt hội quân này, Jason Quang Vinh cũng thích nghi nhanh chóng với nhịp sinh hoạt và không khí tại đội tuyển.
Dang Van Lam anh 9

Sau khi Nguyễn Quang Hải vắng mặt do chấn thương, Phạm Tuấn Hải là một trong những gương mặt được kỳ vọng sẽ thay thế tốt trên hàng công "Những chiến binh sao vàng".
Dang Van Lam anh 10

Trong buổi tập này, 3 cầu thủ Thanh Nhàn, Hiểu Minh, Xuân Bắc phải tập riêng, còn trung vệ Bùi Tiến Dũng được nghỉ hồi phục sau giai đoạn thi đấu V.League căng thẳng.

Thủ Khúc

Đặng Văn Lâm Bùi Tiến Dũng Nguyễn Quang Hải Đặng Văn Lâm Đặng Văn Lâm Trần Trung Kiên đội tuyển Việt Nam

