Duy Mạnh, Hoàng Đức pha trò giúp cầu thủ U23 cười tươi

Trong buổi tập này, đội tuyển Việt Nam không có sự góp mặt của trung vệ Bùi Tiến Dũng và Đức Chiến. Cả hai được ban huấn luyện cho tập phục hồi tại khách sạn nhằm đảm bảo thể trạng trước khi trở lại tập luyện cùng toàn đội.
Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh khẳng định toàn đội đang có tinh thần tốt nhất chuẩn bị cho trận đấu với Nepal vào ngày 9/10 (sân Gò Đậu) và ngày 14/10 (sân Thống Nhất).
Trong các buổi tập, những trụ cột như Tiến Linh cũng đóng vai trò cầu nối giúp các đàn em vừa được đôn từ U23 có thể thích nghi nhanh với môi trường đội tuyển Việt Nam.
Ngay cả cựu binh ít nói như Xuân Mạnh cũng pha trò giúp không khí tập luyện thoải mái hơn.
Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Duy Mạnh là một trong những trụ cột tích cực tạo bầu không khí vui vẻ trên sân.
Tiền đạo trẻ Phạm Gia Hưng cười tít mắt sau khi liên tục bị các đàn anh trêu ghẹo.
Tinh thần của đội tuyển Việt Nam đang thoải mái.
HLV Kim Sang-sik rất chú tâm theo dõi màn thể hiện của các gương mặt U23.
Tiền vệ Xuân Bắc hòa nhập nhanh khi tự tin phô diễn kỹ thuật cá nhân trong lúc tập cùng các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam.
Vào ngày 8/10, HLV Kim Sang-sik cùng một cầu thủ Việt Nam sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu với Nepal. Sau 2 lượt trận, Malaysia dẫn đầu bảng F với 6 điểm, xếp sau là tuyển Việt Nam với 3 điểm. Theo quy định ở vòng loại Asian Cup, chỉ đội dẫn đầu mới được đi tiếp.
