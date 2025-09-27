7 cầu thủ 'giả mạo giấy tờ' của Malaysia là ai?

Facundo Tomas Garces: Cầu thủ sinh năm 1999 sinh tại Argentina. Garces thi đấu cho Deportivo Alaves ở La Liga ở vị trí hậu vệ. Garces từng nói thừa hưởng dòng máu Malaysia từ "cụ", trong khi quy định nhập tịch của FIFA chỉ cho phép trường hợp có nguồn gốc từ đời ông, bà.