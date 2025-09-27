7 cầu thủ 'giả mạo giấy tờ' của Malaysia là ai?

|
Gabriel Arrocha: Hậu vệ trái sinh năm 2002 đang thi đấu tại Tây Ban Nha cho Unionstas theo dạng cho mượn từ Tenerife. Anh đã có 4 lần khoác áo tuyển Malaysia.
|
Facundo Tomas Garces: Cầu thủ sinh năm 1999 sinh tại Argentina. Garces thi đấu cho Deportivo Alaves ở La Liga ở vị trí hậu vệ. Garces từng nói thừa hưởng dòng máu Malaysia từ "cụ", trong khi quy định nhập tịch của FIFA chỉ cho phép trường hợp có nguồn gốc từ đời ông, bà.
|
Rodrigo Holgado: Holgado sinh năm 1995 tại Argentina, chơi ở vị trí tiền đạo. Hiện tại, anh khoác áo CLB America de Cali của Colombia. Holgado từng chơi ở giải Mexico, Chile. Cầu thủ 30 tuổi ghi 1 bàn thắng trong trận gặp Việt Nam.
|
Imanol Javier Machuca: Tiền vệ phải sinh năm 2000 đang thi đấu cho Sarsfield của Argentina dưới dạng cho mượn từ CLB chủ quản Fortaleza.
|
Joao Vitor Figueiredo: Cầu thủ sinh năm 1996 sinh tại Sao Paulo (Brazil). Tiền đạo này bắt đầu sự nghiệp cùng CLB Atletico Mineiro, sau đó chu du khắp châu Âu và Trung Đông. Hiện tại, Joao chơi tại Malaysia cho CLB Johor Darul Ta'zim.
|
Jon Iraugui: Cầu thủ sinh năm 1996 tại Tây Ban Nha từng có 6 năm khoác áo đội trẻ Bilbao. Anh đã chơi bóng tại Malaysia từ năm 2022, lần lượt cho Sabah và Johor Darul Ta'zim.
|
Hector Serrano: Tiền vệ này sinh năm 1996 tại Hà Lan, từng chơi cho đội trẻ "Cơn lốc màu da cam" trước khi chuyển sang chơi cho các CLB tại Cyprus, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Hiện tại, Serrano cũng khoác áo Johor Darul Ta'zim.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...