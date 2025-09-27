Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 cầu thủ 'giả mạo giấy tờ' của Malaysia là ai?

  • Thứ bảy, 27/9/2025 05:22 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Tối 26/9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ra án cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ liên quan đến hành vi "giả mạo và làm sai lệch tài liệu" của Malaysia.

cau thu Malaysia anh 1

Gabriel Arrocha: Hậu vệ trái sinh năm 2002 đang thi đấu tại Tây Ban Nha cho Unionstas theo dạng cho mượn từ Tenerife. Anh đã có 4 lần khoác áo tuyển Malaysia.
cau thu Malaysia anh 2

Facundo Tomas Garces: Cầu thủ sinh năm 1999 sinh tại Argentina. Garces thi đấu cho Deportivo Alaves ở La Liga ở vị trí hậu vệ. Garces từng nói thừa hưởng dòng máu Malaysia từ "cụ", trong khi quy định nhập tịch của FIFA chỉ cho phép trường hợp có nguồn gốc từ đời ông, bà.
cau thu Malaysia anh 3

Rodrigo Holgado: Holgado sinh năm 1995 tại Argentina, chơi ở vị trí tiền đạo. Hiện tại, anh khoác áo CLB America de Cali của Colombia. Holgado từng chơi ở giải Mexico, Chile. Cầu thủ 30 tuổi ghi 1 bàn thắng trong trận gặp Việt Nam.
cau thu Malaysia anh 4

Imanol Javier Machuca: Tiền vệ phải sinh năm 2000 đang thi đấu cho Sarsfield của Argentina dưới dạng cho mượn từ CLB chủ quản Fortaleza.
cau thu Malaysia anh 5

Joao Vitor Figueiredo: Cầu thủ sinh năm 1996 sinh tại Sao Paulo (Brazil). Tiền đạo này bắt đầu sự nghiệp cùng CLB Atletico Mineiro, sau đó chu du khắp châu Âu và Trung Đông. Hiện tại, Joao chơi tại Malaysia cho CLB Johor Darul Ta'zim.
cau thu Malaysia anh 6

Jon Iraugui: Cầu thủ sinh năm 1996 tại Tây Ban Nha từng có 6 năm khoác áo đội trẻ Bilbao. Anh đã chơi bóng tại Malaysia từ năm 2022, lần lượt cho Sabah và Johor Darul Ta'zim.
cau thu Malaysia anh 7

Hector Serrano: Tiền vệ này sinh năm 1996 tại Hà Lan, từng chơi cho đội trẻ "Cơn lốc màu da cam" trước khi chuyển sang chơi cho các CLB tại Cyprus, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Hiện tại, Serrano cũng khoác áo Johor Darul Ta'zim.

Bóng đá Malaysia đứng trước 'giờ G' trong scandal nhập tịch

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố chưa đưa ra bất kỳ động thái nào đối với bê bối gian lận giấy tờ của Malaysia, cho tới khi Tòa án Bóng đá FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng về tư cách cầu thủ.

7 giờ trước

Duy Anh

cầu thủ Malaysia Malaysia FIFA Việt Nam

