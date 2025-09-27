'Thần đồng' HAGL lọt top 40 thế giới ra sao ở tuổi 28?

Sự nghiệp của Phan Thanh Hậu khá lận đận, không thường xuyên đá chính ở các đội HAGL, TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Phù Đổng Ninh Bình (hạng nhất). Phải đến mùa 2023/24, Hậu mới dần chứng tỏ được khả năng trong màu áo Quảng Nam, với 35 trận trong 2 mùa.