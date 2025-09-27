'Thần đồng' HAGL lọt top 40 thế giới ra sao ở tuổi 28?

|
Trong trận Becamex TP.HCM gặp Đà Nẵng thuộc vòng 5 V.League 2025/26 tối 27/9, Phan Thanh Hậu gây ấn tượng. Anh được xếp chơi tiền vệ trung tâm, có nhiều pha dẫn bóng đẹp mắt, cùng những đường chuyền phát động tấn công sắc nét.
|
Phan Thanh Hậu sinh năm 1997, là sản phẩm của lò đào tạo HAGL. Năm 2014, anh từng lọt top 40 tài năng trẻ đáng kỳ vọng nhất thế giới do The Guardian đánh giá, với dòng giới thiệu "trái tim hàng tiền vệ, chạm bóng khéo léo và có những đường chuyền xuất sắc bằng chân trái".
|
Sự nghiệp của Phan Thanh Hậu khá lận đận, không thường xuyên đá chính ở các đội HAGL, TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Phù Đổng Ninh Bình (hạng nhất). Phải đến mùa 2023/24, Hậu mới dần chứng tỏ được khả năng trong màu áo Quảng Nam, với 35 trận trong 2 mùa.
|
Mùa 2025/26, Phan Thanh Hậu chuyển đến Becamex TP.HCM, đang thường xuyên đá chính nhưng vẫn cần cải thiện thêm về thể lực để cạnh tranh vị trí sở trường tiền vệ trung tâm trong lối đá của HLV Nguyễn Anh Đức.
|
Phan Thanh Hậu cần thêm thời gian hòa nhập để có thể thi đấu tốt cạnh trụ cột Võ Hoàng Minh Khoa nơi hàng tiền vệ Becamex TP.HCM.
|
Trong màu áo Becamex TP.HCM cũng có một gương mặt xuất thân từ HAGL và từng rất được kỳ vọng khác là Lê Minh Bình. Cựu tuyển thủ U23 hiện vẫn chưa thể bật lên khi sở hữu phong cách thi đấu khá đơn giản.
|
Ở trận đấu vòng 5, Becamex TP.HCM sớm có bàn mở tỷ số do công của Ugochukwu Oduenyi ở phút 4.
|
Becamex TP.HCM thi đấu hăng hái nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn.
|
Phút 26, Milan Makaric tận dụng sơ hở của hàng thủ đội chủ sân Bình Dương để gỡ hòa 1-1. Trong thời gian của hiệp 1, Đà Nẵng có thêm một lần đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận bàn thắng vì VAR xác định việt vị.
|
Bước sang hiệp 2, bộ đôi tiền đạo Origbaajo Ismaila và Ugochukwu Oduenyi tiếp tục bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Điều này khiến Becamex TP.HCM nhận đòn "chí mạng" ở những phút bù giờ khi Makaric có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Đà Nẵng.
|
Chiếc ghế HLV trưởng Becamex TP.HCM của Nguyễn Anh Đức đang lung lay dữ dội sau 5 trận thua liên tiếp ở V.League và Cúp quốc gia.
