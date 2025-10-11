Lời cảnh báo cho tuyển Việt Nam

Thắng Nepal 3-1 và kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng lối chơi của tuyển Việt Nam bộc lộ nhiều vấn đề khiến HLV Kim Sang-sik chưa thể yên tâm.

Tuyển Việt Nam loay hoay trong cách vận hành lối chơi. Ảnh: Thủ Khúc.

Tối 9/10, tuyển Việt Nam thắng 3-1 trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Trước đội bóng kém 62 bậc trên BXH FIFA (Nepal xếp thứ 172), các học trò của HLV Kim Sang-sik kiểm soát bóng tới 75%, tung ra 25 cú dứt điểm. Tuy nhiên, chỉ 3 trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng.

Thắng nhưng chưa đủ thuyết phục

“Nhìn vào tỷ lệ kiểm soát bóng và số cơ hội, có thể thấy Việt Nam hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng vấn đề nằm ở cách các cầu thủ tận dụng lợi thế và biến sức ép thành hiệu quả”, cựu trợ lý tuyển Việt Nam Bae Ji-won nhận định với Tri Thức - Znews.

Từng có thời gian dài làm việc tại Thái Lan và Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng đây là một chiến thắng cần thiết về mặt kết quả, nhưng chưa đủ để tạo niềm tin về mặt chiến thuật. Ông nhấn mạnh, tỷ lệ kiểm soát bóng cao là tín hiệu tích cực, nhưng đội vẫn chưa đạt phong độ như kỳ vọng lẫn chất lượng chuyên môn.

“Dù nắm thế chủ động và chơi hơn người trong phần lớn thời gian, tuyển Việt Nam không duy trì được sức ép ổn định lên đối thủ. Ở khía cạnh chiến thuật, các mảng miếng phối hợp còn thiếu sự gắn kết, chưa tạo nên bản sắc quen thuộc từng giúp đội tuyển thành công trước đây”, ông nói.

Cựu HLV Thể Công Viettel cũng chỉ ra rằng việc 1 cầu thủ Nepal bị thẻ đỏ cuối hiệp một là bước ngoặt giúp Việt Nam dễ chơi hơn. “Khi đối thủ chỉ còn 10 người, đội có nhiều không gian và thời gian để triển khai bóng. Tuy nhiên, đó không thể là cơ sở để đánh giá đúng năng lực vận hành của đội tuyển. Nếu gặp đối thủ ngang tầm hoặc mạnh hơn, Việt Nam sẽ khó có nhiều cơ hội như vậy”, ông nhận định.

Tuyển Việt Nam gần như bế tắc trong hiệp 1 trận đấu với Nepal. Ảnh: Anh Tiến.

Loay hoay trong việc định hình lối chơi

Bên cạnh đó, hàng thủ tuyển Việt Nam vẫn gây nhiều lo ngại. Ở bàn gỡ hòa của đối thủ, trung vệ Đỗ Duy Mạnh bị Shres Tha đánh bại trong pha tranh chấp tay đôi trước khi đối phương bật cao đánh đầu làm rung lưới Văn Lâm.

Trước tình huống này, HLV Bae Ji-won phân tích: “Đó không chỉ là lỗi cá nhân. Việc để thủng lưới từ tình huống cố định là lỗi của cả hệ thống. Các cầu thủ phòng ngự phải phối hợp ăn ý hơn, di chuyển và chiếm vị trí đúng nhịp. Tuyển Việt Nam từng rất mạnh ở khả năng phòng ngự tập thể, nhưng giờ đang thiếu đi điều đó”.

Ông cho rằng việc các cầu thủ kỳ cựu ở hàng thủ như Duy Mạnh, Xuân Mạnh hay Bùi Tiến Dũng không còn ở thời kỳ đỉnh cao, dễ bị khai thác: “Họ chơi cùng nhau từ khi còn ở U23, hiểu nhau và giàu kinh nghiệm. Nhưng tuổi tác và phong độ ảnh hưởng rõ rệt”.

Cũng theo quan điểm của chiến lược gia người Hàn Quốc, ở tuyến giữa, sau khi mẫu tiền vệ toàn diện như Hùng Dũng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, tuyển Việt Nam chưa tìm được người thay thế tương xứng. Hoàng Đức vẫn là điểm sáng trong tổ chức tấn công, nhưng anh thiên về kỹ thuật và điều phối hơn là tranh chấp.

“Bóng đá hiện đại yêu cầu sự linh hoạt. Cầu thủ phải vừa biết kiểm soát, vừa biết tranh chấp. Khi tuyển Việt Nam chỉ có những tiền vệ giỏi kỹ thuật nhưng yếu về phòng ngự, cấu trúc đội dễ bị phá vỡ”, ông nói thêm.

Chuyên gia người Hàn Quốc cũng cho rằng, sau khi thay đổi HLV, đội bóng cần thời gian thích nghi với triết lý mới. Nhưng trong quá trình chuyển đổi, tuyển Việt Nam chưa tạo được hệ thống chiến thuật rõ ràng. “Có cảm giác các cầu thủ vẫn đang học cách vận hành, chưa đạt được sự đồng bộ như trước đây”, HLV Bae Ji-won nói tiếp.

Theo ông, bóng đá Việt Nam hiện nay thiếu những cá nhân có khả năng tạo đột biến ở tuyến trên như Nguyễn Quang Hải hay những cầu thủ giàu năng lượng ở biên như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng trước kia. “Khi không có những mũi tấn công đột biến, đội phải dựa nhiều vào phối hợp tập thể. Nhưng nếu bản thân hệ thống chưa thật sự ổn định, lối chơi sẽ dễ bị bế tắc”, ông phân tích.

Trận lượt về là cơ hội cho các nhân tố mới. Ảnh: Anh Tiến.

HLV người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng tuyển Việt Nam cần nhìn nhận trận đấu với Nepal như một bài kiểm tra quan trọng: “Đây là cơ hội tốt để ban huấn luyện đánh giá năng lực từng vị trí, từ đó điều chỉnh nhân sự phù hợp. Không nên nhìn chiến thắng 3-1 như một kết quả hoàn hảo, mà phải xem đó là bước khởi đầu cho sự hoàn thiện”.

Dù vậy, ông vẫn tin tưởng vào khả năng của HLV Kim Sang-sik: “HLV Kim hiểu bóng đá Việt Nam và có triết lý tấn công rõ ràng. Điều quan trọng là ông ấy cần thêm thời gian để giúp cầu thủ thích nghi. Việc lựa chọn nhân sự phù hợp và định hình phong cách sẽ quyết định hướng đi của đội tuyển”.

Cơ hội cho nhân tố mới

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Nepal trên sân Thống Nhất vào ngày 14/10. HLV Bae Ji-won cho rằng đó là thời điểm thích hợp để HLV Kim Sang-sik kiểm chứng những điều chỉnh chiến thuật và đánh giá sự thích nghi của cầu thủ.

“Trận đấu này cũng mang đến cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm đội hình và đánh giá các gương mặt mới. Tuy nhiên, những cầu thủ được trao cơ hội phải thể hiện được chất lượng chuyên môn và khả năng hòa nhập vào triết lý chiến thuật của HLV. Chỉ khi đó, tuyển Việt Nam mới có thể tiến gần hơn đến sự hoàn thiện và đủ sức cạnh tranh ở các giải đấu lớn của châu Á”, ông nhấn mạnh.

Thắng 3-1 trước Nepal là kết quả chấp nhận được, nhưng cách tuyển Việt Nam giành chiến thắng lại để lại nhiều nỗi lo. Từ hàng thủ thiếu chắc chắn đến tuyến giữa chưa cân bằng, đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn cần nhiều thời gian để định hình bản sắc và lấy lại sự ổn định từng giúp Việt Nam vươn tầm khu vực.