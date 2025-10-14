Báo Anh vinh danh tài năng trẻ Việt Nam

Lần đầu tiên sau nhiều năm, bóng đá Việt Nam có một gương mặt trẻ được thế giới vinh danh: Trần Gia Bảo, 16 tuổi, lọt vào top 60 tài năng trẻ toàn cầu do báo The Guardian bình chọn.

"Next Generation" được dành để tôn vinh những tài năng trẻ đáng chú ý của bóng đá thế giới, do Guardian bình chọn.

Tối 14/10, tờ The Guardian công bố danh sách “Next Generation 2025” - top 60 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới, và Trần Gia Bảo - cầu thủ thuộc HAGL - là cái tên đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt. Bài viết do nhà báo kỳ cựu John Duerden giới thiệu phác họa hình ảnh một viên ngọc sáng đang lớn dần trong lòng bóng đá Việt Nam.

Theo The Guardian, Gia Bảo trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân và ghi bàn ở V.League khi mới 16 tuổi - một cột mốc mang tính lịch sử. Trước đó, cầu thủ tấn công đa năng này sớm gây chú ý nhờ lối chơi kỹ thuật, khả năng di chuyển linh hoạt cùng vẻ ngoài điển trai, khiến người hâm mộ ví anh như “Lamine Yamal của Việt Nam”.

Không chỉ nổi bật ở tuổi teen, Gia Bảo tiếp tục khẳng định mình ở nhiều sân chơi trong nước, nơi anh từng ghi dấu bằng những pha xử lý táo bạo và có bàn thắng được Nguyễn Quang Hải - tiền đạo tuyển Việt Nam - khen ngợi là “đẳng cấp châu Âu”.

Việc lọt vào danh sách Next Generation 2025 không chỉ là vinh dự cá nhân cho Gia Bảo, mà còn là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam, khi lần đầu tiên sau nhiều năm, một cầu thủ nội trẻ được thế giới nhìn nhận như niềm hy vọng có thể vươn tầm châu Âu.