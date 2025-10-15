Tất cả đang quá khắt khe với tuyển Việt Nam

Dư luận đang phản ứng tiêu cực về lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng 1-0 trước Nepal tối 14/10, nhưng ít ai nhắc tới điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến trận đấu phải hoãn 30 phút.

Trong khoảng 5 năm nay, thật trớ trêu khi lối đá ban bật ngắn mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn khao khát lại chỉ hiện rõ nét nhất dưới thời HLV Philippe Troussier. Kết cục cho ông thầy người Pháp chắc ai cũng đã rõ, khi lần đầu tiên cổ động viên đồng loạt hô vang đòi HLV trưởng từ chức.

Giờ đây, khi đội tuyển trở lại phong cách thực dụng, ưu tiên kết quả dưới thời HLV Park Hang-seo và hiện tại là Kim Sang-sik, dư luận vẫn không ngừng phàn nàn "thiếu lối chơi", dù Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á ở cả cấp độ U23 lẫn đội tuyển quốc gia.

Trời mưa to dai dẳng khiến trận đấu phải hoãn 30 phút.

Hai chiến thắng trước Nepal (3-1 và 1-0) thuộc vòng loại Asian Cup 2027 khép lại đợt tập trung tháng 10 với kết quả tích cực về mặt tỷ số. Tuy nhiên, luồng ý kiến cho rằng đội chơi thiếu sức sống, mờ nhạt là chưa thật công bằng nếu nhìn vào mục tiêu thật sự mà HLV Kim Sang-sik đang hướng đến, xây dựng chiều sâu với lực lượng U23 để tạo tính ổn định lâu dài cho đội tuyển, chứ không đơn thuần “đá đẹp”.

Trận đấu của sự thử nghiệm

Ngay từ trước khi đối đầu Nepal, HLV Kim Sang-sik khẳng định đợt tập trung này nhằm kiểm nghiệm nhân sự và tích hợp nhóm cầu thủ U23 vào hệ thống chiến thuật của đội tuyển quốc gia.

Việc ông sử dụng xen kẽ Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Trung Kiên, Đình Bắc, Văn Khang cùng các trụ cột như Hoàng Đức, Tiến Linh, Tuấn Hải, Duy Mạnh, Xuân Mạnh cho thấy rõ định hướng chuyển giao thế hệ.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu trên mặt sân như vũng bùn sau khi trời mưa to và kéo dài trước trận.

Về kết quả, hai trận thắng liên tiếp, ghi 4 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần là thành tích không tệ cho một giai đoạn thử nghiệm. Khi các cầu thủ trẻ mới lên tuyển, họ cần thời gian để làm quen với áp lực, cường độ và những yêu cầu chiến thuật phức tạp hơn.

Một đội hình đang trong quá trình “chuyển giao” không thể vận hành trơn tru chỉ sau vài buổi tập. Vì vậy, việc đội tuyển chưa tạo được sự kết nối liền mạch hay thiếu bùng nổ cũng là điều dễ hiểu.

Mưa to khiến mặt sân như vũng bùn

Trận thắng 1-0 trước Nepal tối 14/10 diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu, mặt sân ngập nước khiến nhiều pha phối hợp bị gián đoạn. Sau trận, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn cho biết đã chuẩn bị phương án dứt điểm từ xa để phá thế “xe buýt 2 tầng” của Nepal, nhưng thời tiết làm mọi thứ thay đổi.

“Mặt sân ảnh hưởng nhiều đến lối chơi. Các cầu thủ vẫn cần cải thiện, xử lý tình huống chính xác hơn, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra”, ông Kim chia sẻ.

Xét thống kê, đội tuyển Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận vượt trội: cầm bóng 77%, sút 14 lần (4 trúng đích), hưởng 11 quả phạt góc, trong khi Nepal chỉ có 23% thời lượng bóng và 1 quả phạt góc. Những con số này cho thấy đội chủ nhà vẫn duy trì thế chủ động dù điều kiện thi đấu cản trở đáng kể các ý đồ chiến thuật.

Nguyên nhân khiến trận đấu trông “mờ nhạt” không phải vì đội thiếu khát khao, mà bởi điều kiện khách quan cùng mục tiêu thử nghiệm. Có thể đội tuyển Việt Nam vẫn còn phung phí quá nhiều cơ hội, nhưng tóm lại, giành trọn vẹn 6 điểm trước đối thủ yếu và hạn chế những ca chấn thương mới đã là thành công.

Những cầu thủ U23 như Thanh Nhàn (số 8), Hiểu Minh (số 6) sẽ tạo chiều sâu đội hình cho đội tuyển Việt Nam.

Luôn cần khoảng lặng trước khi bùng nổ

Chỉ trong khoảng một năm, HLV Kim Sang-sik giúp bóng đá Việt Nam vô địch Đông Nam Á ở cả hai cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia. Một thành tích chưa từng có trong lịch sử.

Thành công đó không đến từ may mắn, mà từ một triết lý huấn luyện và kiên định với quy trình. Ông Kim luôn ưu tiên xây nền tảng chắc, tạo sự gắn kết giữa các vị trí, sau đó mới thêm những mảnh ghép mới để tạo chiều sâu đội hình.

Ở cấp độ đội tuyển, chiến thắng luôn là thước đo đầu tiên. Tuy vậy, một đội bóng có thể chưa “đá hay” như mong đợi, nhưng biết cách giành 3 điểm vẫn luôn là bước khởi đầu cho sự tự tin và ổn định.

Trận thắng Nepal giữa mưa gió không phải màn trình diễn mãn nhãn, nhưng là minh chứng rằng đội tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng, vững vàng từng bước vượt qua khó khăn để hướng tới những mục tiêu xa hơn.