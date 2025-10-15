Sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son khiến tuyển Việt Nam thiếu đi một trung phong sắc bén, qua đó bộc lộ sự bế tắc kể cả khi đối đầu với đối thủ kém 62 bậc như Nepal.

Tuyển Việt Nam bế tắc khi thiếu Xuân Son. Ảnh: Anh Tiến.

“Việc thiếu vắng Xuân Son là một trong những lý do khiến hàng công của tuyển Việt Nam chưa thật sự sắc bén trong khâu dứt điểm”, cựu trung vệ Nguyễn Tiến Duy chia sẻ với Tri Thức - Znews sau trận thắng tối thiểu 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027 tối 14/10.

Trên sân Thống Nhất, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành thêm 3 điểm và hoàn thiện lối chơi trước Nepal. Tuy nhiên, "những chiến binh sao vàng" mới chỉ giải quyết được vấn đề điểm số. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra nhiều cơ hội mười mươi, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chỉ có được một bàn thắng. Đáng nói, bàn thắng mang về 3 điểm này lại đến từ pha đốt đền của cầu thủ Nepal.

So với trận lượt đi, tuyển Việt Nam có phần chủ động và tổ chức hơn, song sự thiếu vắng một “sát thủ” đúng nghĩa khiến mọi pha tấn công đều thiếu đột biến. Đây cũng là điều được giới chuyên môn nhắc đến suốt thời gian qua, kể từ khi Nguyễn Xuân Son dính chấn thương hồi đầu năm.

Thực tế cho thấy, khi có Xuân Son trong đội hình, hiệu suất ghi bàn của đội tuyển cao hơn hẳn. Ở ASEAN Cup 2024, chân sút gốc Brazil ghi 7 bàn sau 5 trận, chiếm một nửa tổng số bàn thắng của toàn đội. Anh không chỉ là tay săn bàn hàng đầu mà còn là trung tâm kết nối các mũi tấn công, giúp tuyến giữa giảm tải áp lực trong khâu triển khai.

Điểm sáng hiếm hoi trong trận lượt về đến từ các cầu thủ trẻ được trao cơ hội. Ba cầu thủ thuộc lứa U23 gồm Thanh Nhàn, Hiểu Minh và Trung Kiên được trao cơ hội đá chính. Đình Bắc và Văn Khang được tung vào sân ở cuối hiệp 2 và cũng đã thi đấu tròn vai.

Trong số này, Hiểu Minh là 1 trong 2 cầu thủ U22 được chơi trọn vẹn 90 phút. Cầu thủ thuộc biên chế PVF-CAND thể hiện tinh thần tập trung và khả năng đọc tình huống tốt.

Hiểu Minh có màn ra mắt ấn tượng ở tuyển Việt Nam. Ảnh: Anh Tiến.

Cựu trung vệ tuyển Việt Nam dưới thời cựu HLV Toshiya Miura đánh giá: “Việt Anh hay Thanh Bình đang ở độ chín của sự nghiệp, có thể gánh vác được cho đội tuyển sau này. Vì vậy, Hiểu Minh sẽ còn phải nỗ lực nhiều hơn ở trong thời gian sắp tới. Việc HLV Kim Sang-sik cho các cầu thủ trẻ ra sân là tín hiệu tích cực, giúp họ làm quen với áp lực và yêu cầu chiến thuật ở cấp độ cao hơn”.

Sự xuất hiện của lớp kế cận cho thấy HLV Kim Sang-sik đang tính toán dài hạn, hướng đến vòng loại World Cup 2030. Tuy nhiên, để đội tuyển trở lại với sức mạnh tấn công từng có, sự trở lại của Nguyễn Xuân Son hay Quang Hải cũng đang chấn thương vẫn được xem là mảnh ghép quan trọng nhất.

“Đội tuyển cần sự gắn kết và kế thừa giữa lứa trẻ và các cựu binh ở thời điểm hiện tại để tiến xa hơn ở vòng loại. Chắc chắn, sự trở lại của Xuân Son hay Quang Hải sẽ mang lại nhiều hy vọng trong thời gian tới”, Tiến Duy bình luận.

Sau trận đấu này, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần tiếp tục cải thiện khâu dứt điểm để hướng tới trận đấu tiếp theo trên sân của Lào. Trận đấu lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 18/11.