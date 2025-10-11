Sau gần hai năm vắng bóng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu trở lại sân cỏ trong trận giao hữu giữa Công an Hà Nội (CAHN) và Hà Nội.

Đoàn Văn Hậu tái xuất sau thời gian dài chấn thương. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, cầu thủ sinh năm 1999 chia sẻ loạt ảnh ra sân cùng những ký hiệu biểu thị tình yêu với trái bóng và nỗi nhớ sân cỏ. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, Văn Hậu tham gia vào các buổi tập gần đây của CAHN. Anh đáp ứng tốt giáo án của HLV Polking và được trao cơ hội trong trận giao hữu với Hà Nội.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Văn Hậu dính chấn thương liên miên. Cầu thủ gốc Thái Bình gặp chấn thương tại điểm bám gân gót Achilles và phải trải qua một ca phẫu thuật ngay trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Sau ca mổ, anh phải mang nẹp cố định toàn bộ chân trái để đảm bảo quá trình hồi phục diễn ra an toàn và ổn định. Đây cũng là chấn thương khiến Văn Hậu không thể thi đấu cho CAHN trong gần 2 năm qua.

Những ca điều trị kéo dài khiến Văn Hậu đánh mất cảm giác bóng, bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng của CLB CAHN và đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, đội ngũ y tế của CAHN vẫn theo dõi sát sao để bảo đảm anh không tái phát chấn thương trong giai đoạn mới tái xuất sân cỏ.

Sự trở lại của Văn Hậu là tin vui với HLV Polking lẫn HLV Kim Sang-sik, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam khan hiếm hậu vệ trái chất lượng. Với kinh nghiệm từng dự U20 World Cup, SEA Games và nhiều giải quốc tế, Văn Hậu được kỳ vọng sẽ sớm lấy lại phong độ, qua đó giúp hàng thủ CAHN cũng như tuyển Việt Nam thêm vững vàng ở chặng đường sắp tới.