Tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại thi đấu khi vào sân trong trận giao hữu giữa Nam Định và trẻ PVF-CAND chiều 11/10.

Xuân Son trở lại thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Theo thông tin từ đội bóng thành Nam, tiền đạo sinh năm 1997 được tung vào sân ở cuối hiệp hai, khép lại quãng thời gian 10 tháng điều trị chấn thương. "Xuân Son cần thêm thời gian để có được sự trở lại hoàn hảo", trang chủ CLB Nam Định kỳ vọng.

Xuân Son chấn thương nặng ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 tại Thái Lan hồi đầu năm, buộc phải trải qua nhiều tháng điều trị và phục hồi tại Việt Nam cũng như quê nhà Brazil. Trong suốt thời gian điều trị, Xuân Son cho thấy tinh thần chuyên nghiệp và ý chí mạnh mẽ, thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện trên mạng xã hội, qua đó thể hiện quyết tâm trở lại đỉnh cao phong độ.

Dù có thể tham gia thi đấu đối kháng, chân sút 28 tuổi chưa thể ra sân tại V.League 2025/26 do không có tên trong danh sách đăng ký ở giai đoạn lượt đi. Nếu đáp ứng được các bài kiểm tra thể lực và giáo án từ HLV Vũ Hồng Việt, tiền đạo này có thể được sử dụng ở các đấu trường khác như Cúp Quốc gia, Cúp các CLB Đông Nam Á hoặc AFC Champions League Two.

Sự trở lại của Xuân Son mang đến tin vui lớn cho CLB Nam Định trong bối cảnh đội bóng thiếu một chân sút có khả năng tạo đột biến trên hàng công. Trước khi dính chấn thương, anh là nhân tố chủ lực, góp công lớn vào thành tích thi đấu thăng hoa của đội bóng thành Nam.

Không chỉ Xuân Son, cùng ngày 11/10, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng tái xuất trong màu áo CAHN. Anh thi đấu khoảng 20 phút ở trận giao hữu với Hà Nội sau gần hai năm vật lộn với chấn thương gân Achilles.

Sự trở lại của Xuân Son và Văn Hậu là tín hiệu tích cực cho cả CLB chủ quản lẫn đội tuyển quốc gia, trong lúc HLV Kim Sang-sik đang hướng tới việc xây dựng một lực lượng mạnh mẽ và ổn định cho các giải đấu quốc tế sắp tới.