Thần đồng Bayern Munich phát ngôn gây sốc

Lennart Karl, tài năng trẻ đang lên của Bayern Munich, thẳng thắn bày tỏ ước mơ được khoác áo Real Madrid trong tương lai.

Karl có tham vọng lớn khi muốn khoác áo Real. Ảnh: Reuters.

Trong một chia sẻ trên Sky Sports, Karl cho biết: "Bayern là một CLB vĩ đại. Được chơi bóng ở đây là một giấc mơ. Nhưng vào một thời điểm nào đó, tôi chắc chắn muốn đến Real Madrid. Đó là CLB trong mơ của tôi".

Lời phát biểu này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một mặt, nó cho thấy tham vọng lớn và sự tự tin của Karl, những phẩm chất cần thiết để vươn tới đẳng cấp cao nhất.

Mặt khác, việc công khai nhắc đến Real Madrid có thể khiến một bộ phận lãnh đạo và người hâm mộ Bayern không hài lòng, nhất là khi cầu thủ này vẫn đang trong quá trình khẳng định vị trí tại sân Allianz Arena.

Ở tuổi 17, Karl trải qua mùa giải bùng nổ và được xem là viên ngọc quý của bóng đá Đức. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany, cầu thủ trẻ sớm được trao cơ hội thi đấu thường xuyên trong đội một Bayern Munich, điều vốn không dễ dàng tại một CLB có chiều sâu đội hình và áp lực thành tích lớn như "Hùm xám".

Phong độ của Karl cũng hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng đó. Sau 13 trận tại Bundesliga mùa này, anh ghi được 3 bàn thắng, bên cạnh 3 pha lập công khác sau 4 lần ra sân tại Champions League.

Không chỉ gây ấn tượng bằng các con số, Karl còn cho thấy sự tự tin, bản lĩnh và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc với môi trường bóng đá đỉnh cao dù tuổi đời còn rất trẻ.

