Tài năng gốc Việt lập cú đúp cho Leverkusen

  • Thứ bảy, 8/11/2025 23:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 8/11, Ibrahim Maza tạo cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi lập cú đúp giúp Bayer Leverkusen thắng đậm Heidenheim 6-0 thuộc vòng 10 Bundesliga.

Ở tuổi 19, Ibrahim Maza đang trải qua khởi đầu đầy hứa hẹn tại Leverkusen. Cầu thủ cao hơn 1,8 m liên tục được trao cơ hội ra sân tại Bundesliga lẫn Champions League, và màn trình diễn trước Heidenheim là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành vượt bậc.

Cả hai bàn thắng không chỉ góp phần định đoạt trận đấu mà còn giúp Maza "mở tài khoản" tại Bundesliga mùa này một cách ấn tượng. Trên sân BayArena, Maza đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp ghi tới hai bàn trong một trận đấu tại giải đấu cao nhất nước Đức.

Trước đó hơn một tuần, Maza ghi dấu ấn với pha lập công trong chiến thắng 4-2 của Leverkusen trước Paderborn ở Cúp Quốc gia Đức.

Maza có bố người Algeria và mẹ người Việt Nam. Cầu thủ sinh ra và trưởng thành ở Đức, từng khoác áo các lứa đội trẻ quốc gia này. Tuy nhiên, Maza sau cùng chọn màu áo tuyển Algeria. Quyết định khiến nhiều CĐV Việt Nam tiếc nuối, nhưng không thể phủ nhận tiềm năng to lớn mà cầu thủ sinh ngày 24/11/2005 tại Berlin sở hữu.

Với sự nhanh nhẹn, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đa dạng, Maza hứa hẹn sẽ trở thành trụ cột của Bayer Leverkusen trong tương lai gần. Nếu duy trì phong độ hiện tại, không chỉ Bundesliga mà cả sân chơi châu Âu sẽ phải để mắt tới cầu thủ gốc Việt đầy triển vọng này.

Đáng chú ý, Maza cùng đội tuyển châu Phi xuất sắc giành vé dự World Cup 2026. Khả năng cao cầu thủ này sẽ có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào hè năm sau.

Minh Nghi

