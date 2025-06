Hendrio có thể lỡ lượt đi V.League 2025/26

Hendrio đầu quân cho Hà Nội sau khi chia tay Nam Định. Bản hợp đồng của Hendrio có thời hạn đến năm 2028.

Do thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải 2024/25 đã khép lại, Hendrio chỉ đủ điều kiện ra sân kể từ mùa giải sau. Hiện tại, Hendrio duy trì tập luyện và chờ tới ngày được thi đấu chính thức cho đội bóng mới.

Tuy nhiên, một trong những thỏa thuận quan trọng trong bản hợp đồng này là Hà Nội sẽ tiến hành các thủ tục giúp Hendrio nhập quốc tịch Việt Nam. Với mong muốn khoác áo đội tuyển quốc gia như người đồng đội cũ Nguyễn Xuân Son, Hendrio chủ động bày tỏ nguyện vọng và nhận được sự hỗ trợ từ Hà Nội. Ở chiều ngược lại, Hà Nội cũng kỳ vọng sẽ có thêm một cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Theo một số thông tin, tính đến ngày 19/6, Hà Nội đang tích cực thúc đẩy thủ tục nhập quốc tịch cho Hendrio. LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng gửi văn bản báo cáo lên Cục Thể dục Thể thao để hỗ trợ trường hợp này.

Hendrio sang Việt Nam từ tháng 12/2020 và bắt đầu thi đấu cho Bình Định vào tháng 1/2021. Anh thi đấu 2 mùa giải cho đội bóng xứ Nẫu trước khi chuyển tới Nam Định ở mùa giải 2023.

Cầu thủ người Brazil ghi tổng cộng 16 bàn và 21 kiến tạo sau 53 trận ra sân cho đội bóng thành Nam. Ngoài chuyên môn ổn định, Hendrio hiện cũng nói tiếng Việt khá tốt, cho thấy khả năng hòa nhập lâu dài cùng môi trường bóng đá Việt.

Theo Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, Hendrio chỉ đủ điều kiện nhập tịch vào tháng 12/2025, tức sau 5 năm sinh sống hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, anh được kỳ vọng có thể được cấp quốc tịch sớm hơn, giống như trường hợp của Nguyễn Xuân Son trước đây. Việc này có ý nghĩa quan trọng với Hà Nội, vì ảnh hưởng trực tiếp đến cách họ đăng ký tư cách thi đấu cho Hendrio ở mùa giải 2025/26.

Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp hiện hành, mỗi cầu thủ chỉ được giữ một trạng thái duy nhất trong suốt mùa giải. Đó là môt trong các trạng thái nội binh, ngoại binh, cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài, hoặc cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam.

Nếu đăng ký Hendrio là ngoại binh, Hà Nội buộc phải giữ nguyên trạng thái này đến hết mùa. Đồng thời đội bóng thủ đô chỉ còn lại 3/4 suất ngoại binh để sử dụng.

Nếu Hà Nội đăng ký Hendrio theo diện cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài để giữ trọn vẹn 4 suất ngoại binh khác, thì họ sẽ không thể sử dụng Hendrio cho đến khi anh hoàn tất thủ tục nhập tịch. Điều này đồng nghĩa với việc Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của anh trong phần lớn giai đoạn lượt đi V.League 2025/26.

Trường hợp này từng xảy ra với Nguyễn Xuân Son ở đầu mùa giải 2024/25. Do Nam Định đăng ký anh ở diện cầu thủ nhập tịch, nhưng chưa có quốc tịch tại thời điểm đó, nên Xuân Son không thể thi đấu 3 vòng đầu mùa.

