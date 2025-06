Malaysia đá giao hữu với các đội dự World Cup 2026

“CAFA ban đầu gửi lời mời tới Nga nhưng không nhận được sự đồng ý. Thay vào đó, Malaysia và Oman xác nhận tham dự với tư cách khách mời, cùng 6 đại diện của khu vực Trung Á gồm Afghanistan, Iran, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan. Giải đấu sẽ được tổ chức tại Uzbekistan và Kyrgyzstan, diễn ra từ ngày 26/8 đến 9/9”, tờ Makan Bola của Malaysia viết.

Cúp bóng đá Trung Á là giải đấu thường niên do CAFA tổ chức. Năm nay, giải diễn ra từ ngày 26/8 đến 9/9 tại Uzbekistan và Kyrgyzstan. Đáng nói, trong 8 đội tham dự, Uzbekistan và Iran là hai đội tuyển chính thức giành vé tham dự World Cup 2026.

Việc tham dự Cúp Trung Á được xem là cơ hội quý giá để Malaysia chạm trán những đội bóng hàng đầu châu lục. Ngoài mục tiêu chuyên môn, đội bóng của HLV Peter Cklamovski cũng kỳ vọng cải thiện điểm số trên bảng xếp hạng FIFA khi tham dự giải đấu.

Bên cạnh việc thi đấu quốc tế, Malaysia tiếp tục thúc đẩy chiến lược nhập tịch cầu thủ. Theo truyền thông nước này, LĐBĐ Malaysia dự kiến bổ sung thêm 8-10 cầu thủ nhập tịch trong giai đoạn sắp tới.

Tham dự Cúp Trung Á cùng với việc bổ sung nguồn cầu thủ gốc nước ngoài cho thấy Malaysia đang quyết tâm chạy đà mạnh mẽ, hướng đến Asian Cup đồng thời khẳng định tham vọng vươn tầm tại đấu trường châu lục.

Trước đó, Malaysia gây bất ngờ khi triệu tập 18 cầu thủ nhập tịch, trong đó có 7 tân binh ra mắt chỉ vài ngày trước trận gặp Việt Nam ở Bukit Jalil hôm 10/6. Với dàn cầu thủ gốc Nam Mỹ và châu Âu, đội bóng áo vàng đánh bại tuyển Việt Nam 4-0, vươn lên dẫn đầu bảng F của Vòng loại Asian Cup 2027.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.