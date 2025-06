Nico Williams khiến phòng thay đồ Barca sục sôi.

Với Barcelona, cái tên Nico Williams đang trở thành chủ đề nóng nhất mùa hè 2025. Không phải bởi một cuộc chạy đua tranh chữ ký thông thường, mà vì chính những ngôi sao trẻ của đội chủ sân Camp Nou đang ra mặt, công khai gửi thông điệp “Nico, đến đây đi!”.

Sau khi Deco - Giám đốc thể thao của Barca - có cuộc gặp trực tiếp với Felix Tainta, người đại diện của Nico, mọi con mắt lập tức đổ dồn về hướng xứ Navarra. Chàng trai mang trong mình phẩm chất tốc độ, kỹ thuật và sự bùng nổ ấy từng từ chối Barca mùa hè năm ngoái vì lo ngại rắc rối liên quan đến việc đăng ký cầu thủ và luật công bằng tài chính. Nhưng giờ thì mọi thứ đã khác.

Không chỉ là câu chuyện về tài năng, đây còn là một thương vụ mang đậm yếu tố cảm xúc - điều mà Barca chưa bao giờ thiếu trong lịch sử của mình. Những “sứ giả” từ phòng thay đồ đã vào cuộc.

Lamine Yamal, niềm hy vọng mới của La Masia và đội tuyển Tây Ban Nha, không ngần ngại đăng ảnh ôm Nico lên mạng xã hội ngay sau khi tin tức về cuộc gặp giữa Deco và đại diện Nico được tiết lộ. Alejandro Balde - một người bạn khác của Nico - thì âm thầm hơn, nhưng không kém phần thuyết phục khi "thả tim" một bài đăng có hình Nico trong màu áo Barca.

Đằng sau ánh đèn truyền thông, theo nhiều nguồn tin thân cận, những tin nhắn từ Pau Cubarsi, Fermin Lopez, Dani Olmo… cũng liên tục được gửi đến điện thoại của cầu thủ thuộc biên chế Athletic Club. Đó không chỉ là lời mời gọi đến chơi bóng cùng nhau, mà là sự khẳng định: “Cậu là mảnh ghép mà chúng tôi chờ đợi”.

Tất nhiên, Nico chưa thể đưa ra quyết định chỉ dựa trên cảm xúc. Anh hiểu rõ giá trị của mình - không chỉ là cầu thủ trẻ sáng giá nhất mà Athletic đang sở hữu, mà còn là mục tiêu được Bayern Munich theo đuổi sát sao. Nếu rời San Mames, Nico cần một dự án rõ ràng, một cam kết chiến thắng và một môi trường có thể giúp anh vươn tới đẳng cấp thế giới.

Barca có thể trao điều đó? Về mặt thể thao, câu trả lời là có - đặc biệt khi Hansi Flick và Chủ tịch Joan Laporta đều đánh giá rất cao tiền vệ chạy cánh sinh năm 2002 này.

Nhưng về tài chính, mọi thứ vẫn còn lấp lửng. Chủ tịch La Liga, Javier Tebas, mới đây nhắc nhở rằng Barcelona vẫn chưa đủ điều kiện chi tiêu theo tỷ lệ 1:1 trong quy định của giải đấu. Nghĩa là để có thể chiêu mộ Nico, họ phải tạo ra doanh thu tương ứng - có thể đến từ việc bán cổ phần Barca Vision, một thương vụ chuyển nhượng lớn hoặc khai thác tối đa các ghế VIP tại sân Camp Nou mới.

Thời gian không còn nhiều. Nếu không thể hành động dứt điểm trước ngày 30/6, Barca có thể sẽ lần thứ hai hụt bước trong thương vụ Nico - và lần này, cái giá sẽ không chỉ là một chữ ký bỏ lỡ, mà là một tài năng bị rơi vào tay đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Sự vào cuộc mạnh mẽ của phòng thay đồ Barca có thể xem là một động thái hiếm thấy. Bởi không phải lúc nào các cầu thủ cũng sẵn sàng công khai thể hiện mong muốn về một bản hợp đồng mới, càng không phải với thái độ rõ ràng như Lamine và Balde đã làm. Điều đó chứng minh rằng Nico không chỉ phù hợp chuyên môn, mà còn “ăn khớp” về tinh thần, văn hóa và bản sắc - những giá trị luôn được đề cao ở Camp Nou.

Nếu Barca có thể giải quyết các nút thắt về tài chính, thì không còn nghi ngờ gì nữa: Nico Williams chính là mảnh ghép lý tưởng cho hành lang trái - nơi đã từng là đất diễn của những Iniesta, Neymar, hay gần nhất là Dembele. Và hơn cả một chữ ký, đó sẽ là lời tuyên bố mạnh mẽ rằng Barca của Hansi Flick đang trở lại - trẻ trung, đoàn kết và đầy khát vọng.

