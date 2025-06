CAHN gia hạn 3 năm với Phan Văn Đức

“Tiền đạo Phan Văn Đức chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới, tiếp tục gắn bó với màu áo đỏ đến năm 2028 - lời khẳng định cho niềm tin, sự gắn kết và quyết tâm từ cả hai phía trong chiến lược phát triển lâu dài”, trang chủ CAHN viết.

Phan Văn Đức gia nhập CAHN vào đầu mùa giải 2023. Tuy nhiên, anh không thể thi đấu trọn vẹn ngay trong năm đầu tiên vì dính chấn thương nặng liên quan đến dây chằng trong trận đấu với Khánh Hòa tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023. Chấn thương buộc tiền đạo xứ Nghệ phải nghỉ thi đấu dài hạn và trở lại vào cuối mùa giải V.League 2023/24.

Khả năng xử lý bóng khéo léo, lối chơi thông minh cùng những pha dứt điểm sắc bén của anh giúp CAHN có thêm phương án tấn công chất lượng trong những giai đoạn quan trọng. Việc được đội bóng ngành Công an tiếp tục đặt niềm tin bằng bản hợp đồng dài hạn cho thấy sự đánh giá cao dành cho năng lực chuyên môn và thái độ chuyên nghiệp của Phan Văn Đức.

Bên cạnh đó, việc giữ chân thành công Văn Đức cũng cho thấy quyết tâm của CAHN trong việc ổn định nhân sự cốt lõi cho các mục tiêu dài hạn. Trước đó, đội bóng này cũng gia hạn hợp đồng với hậu vệ Vũ Văn Thanh, một trong những trụ cột quan trọng bên cánh phải. Cả Văn Thanh và Văn Đức đều được cho là đã nhận được lời mời từ các đội bóng lớn trong nước, tuy nhiên cuối cùng chọn ở lại CAHN.

Với việc tiếp tục giữ chân những tuyển thủ giàu kinh nghiệm, CAHN cho thấy sự nghiêm túc trong kế hoạch cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải tới, đồng thời củng cố lực lượng hướng tới đấu trường quốc tế. Sự gắn bó của Văn Đức không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là thông điệp tích cực về môi trường bóng đá chuyên nghiệp, ổn định mà CAHN đang xây dựng.

