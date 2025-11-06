Thảm họa Mourinho

Rạng sáng 6/11, Benfica thua Leverkusen 0-1 ngay trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League.

Sau 3 trận toàn thua, Benfica được chơi trên sân nhà để tiếp Bayer Leverkusen. Người hâm mộ kỳ vọng thầy trò Jose Mourinho sẽ giành kết quả khả quan để nuôi hy vọng qua vòng phân hạng. Tuy nhiên, đại diện Bồ Đào Nha lại có màn trình diễn tệ hại.

CLB chủ sân Ánh sáng tung đến 21 cú sút, gấp 3 lần đối thủ nhưng không ghi được bàn, để rồi trả giá bằng bàn thua sau cú đánh đầu chuẩn xác của Patrik Schick.

Sau 4 lượt đấu, Benfica vẫn trắng tay, thậm chí không ghi nổi một bàn và đứng trước nguy cơ rất lớn bị loại ở cúp châu Âu. Nhiều người hâm mộ đã hoài nghi về khả năng của Mourinho, sau khi ông liên tục gây thất vọng ở Champions League trong những năm gần đây.

Mourinho đã hết thời?

Trận đấu khởi đầu với thế trận cởi mở, khi cả hai đội đều tỏ ra khát khao tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng. Benfica tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp một. Dodi Lukebakio và Nicolas Otamendi đều có những pha dứt điểm nguy hiểm, song may mắn không đứng về phía đội chủ nhà.

Trong khi đó, Leverkusen dù có phong độ ấn tượng ở Bundesliga, vẫn gặp khó trong việc tạo đột biến trước hàng thủ chắc chắn của Benfica. Cơ hội rõ ràng nhất của họ đến từ cú sút chệch khung thành của Ernest Poku sau đường chuyền của Ibrahim Maza.

Sang hiệp hai, thế trận cân bằng hơn, và HLV Kasper Hjulmand cho thấy sự nhạy bén trong điều chỉnh chiến thuật. Sự xuất hiện của Patrick Schick mang đến bước ngoặt. Tiền đạo người CH Czcech tận dụng sai lầm của hậu vệ Samuel Dahl để đánh đầu tung lưới thủ môn Anatoliy Trubin, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Benfica nỗ lực vùng lên trong những phút cuối, nhưng những cú dứt điểm của Lukébakio và Pavlidis đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Với kết quả này, Leverkusen tạm thời vươn lên nhóm cạnh tranh suất play-off, trong khi Benfica tiếp tục chìm sâu ở vị trí áp chót.