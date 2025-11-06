Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Newcastle tái lập kỳ tích ở Champions League

  • Thứ năm, 6/11/2025 04:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 6/11, CLB vùng Đông Bắc nước Anh đánh bại Bilbao 2-0 trên sân nhà, qua đó tạo chuỗi thắng dài nhất lịch sử dự giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Newcastle thăng hoa ở đấu trường châu lục.

Sau thất bại 1-2 trước Barcelona ở lượt trận ra quân vòng phân hạng, Newcastle thắng liên 3 trận trước Union SG, Benfica và Athletic Bilbao. Trong lịch sử dự Champions League, đội chủ sân St James' Park mới chỉ có một lần tạo chuỗi thắng tương tự ở mùa 2002/03 (3 trận liền).

3 điểm trên sân nhà giúp thầy trò HLV Eddie Howe bay cao ở vị trí thứ 6 cùng 9 điểm, xếp trên cả Real Madrid, Liverpool... Với phong độ hiện tại, Nick Woltemade cùng đồng đội có quyền mơ về tấm vé vào thẳng vòng loại trực tiếp.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Newcastle làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 66% cùng hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Đại diện Premier League phát huy điểm mạnh về không chiến để định đoạt trận đấu.

Cả hai bàn thắng của chủ nhà đều đến từ những tình huống đánh đầu. Phút 11, Kieran Trippier treo bóng từ gần giữa sân để Dan Burn đánh đầu đưa bóng đi theo quỹ đạo ảo diệu, mở tỷ số. Đến phút 49, Joelinton buộc thủ môn vào lưới nhặt bóng lần thứ 2, sau một pha đánh đầu dũng mãnh từ cự ly gần.

Ở chiều ngược lại, Athletic Bilbao bất lực trước hàng thủ chắc chắn của chủ nhà chỉ có vỏn vẹn một cú sút trúng đích trong cả trận. Đội bóng xứ Basque thua trận thứ 3 trong 4 vòng đầu, qua đó giậm chân ở vị trí thứ 27 và đứng trước nguy cơ dừng chân sớm nếu không thể cải thiện phong độ.

Ở lượt tiếp theo, Newcastle sẽ tạo chuỗi thắng dài nhất lịch sử CLB ở Champions League nếu đánh bại Marseille. Trong khi đó, Bilbao có cơ hội giành 3 điểm khi chỉ phải gặp Slavia Prague.

