Đáng sợ Michael Olise

Tối 22/11, Michael Olise chơi như lên đồng với 2 bàn thắng và 3 kiến tạo giúp Bayern Munich ngược dòng thắng Freiburg 6-2 thuộc vòng 11 Bundesliga 2025/26.

Olise có màn trình diễn thăng hoa trước Freiburg.

"Hùm xám" tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với 10 trận thắng và 1 hòa, cho thấy sự thống trị đáng sợ ngay giai đoạn đầu mùa. Dù vậy, đội chủ nhà khởi đầu đầy sóng gió khi để đối thủ làm loạn ngay tại Allianz Arena.

Chỉ trong 17 phút, Freiburg ghi liền hai bàn. Yuichi Suzuki mở tỷ số từ pha dứt điểm cận thành sau tình huống phạt góc, trước khi Johan Mamazambi nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu hiểm hóc.

Thế nhưng, Bayern đáp trả mạnh mẽ. Phút 21, Lennard Karl vượt qua lớp phòng ngự dày đặc rồi bình tĩnh dứt điểm thành công. Đến phút bù giờ hiệp một, Olise xử lý gọn gàng bằng chân trái trước khi xoay người sút bằng chân phải, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

"Hùm xám" kiểm soát 75% thời lượng bóng và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 91% trước giờ nghỉ. Đầu hiệp hai, Bayern tiếp tục tăng tốc. Một bàn thắng của Karl bị VAR từ chối vì việt vị, nhưng chỉ vài phút sau, Upamecano đệm bóng chuẩn xác từ pha đá phạt góc của Olise, nâng tỷ số lên 3-2. Từ đây, trận đấu hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của nhà đương kim vô địch.

Phút 60, Harry Kane ghi bàn thứ 14 ở Bundesliga mùa này bằng cú sút chân trái gọn gàng, nâng tỷ số lên 4-2. Bayern chưa dừng lại. Nikola Jackson ghi bàn thứ 5 ở phút 78 sau đường kiến tạo sắc lẹm của Olise. Đỉnh điểm là cú cứa lòng bằng chân trái ở phút 84, ấn định tỷ số 6-2 và hoàn tất màn trình diễn siêu hạng của Olise khi trực tiếp tham gia vào 5/6 bàn thắng.

Trên sân Allianz Arena, Bayern không chỉ ngược dòng mãn nhãn, mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh hủy diệt của họ mùa này. Sau 11 trận, Bayern hơn đội bám đuổi Leverkusen tận 8 điểm.