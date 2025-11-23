Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đáng sợ Michael Olise

  • Chủ nhật, 23/11/2025 00:01 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Tối 22/11, Michael Olise chơi như lên đồng với 2 bàn thắng và 3 kiến tạo giúp Bayern Munich ngược dòng thắng Freiburg 6-2 thuộc vòng 11 Bundesliga 2025/26.

Olise có màn trình diễn thăng hoa trước Freiburg.

"Hùm xám" tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với 10 trận thắng và 1 hòa, cho thấy sự thống trị đáng sợ ngay giai đoạn đầu mùa. Dù vậy, đội chủ nhà khởi đầu đầy sóng gió khi để đối thủ làm loạn ngay tại Allianz Arena.

Chỉ trong 17 phút, Freiburg ghi liền hai bàn. Yuichi Suzuki mở tỷ số từ pha dứt điểm cận thành sau tình huống phạt góc, trước khi Johan Mamazambi nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu hiểm hóc.

Thế nhưng, Bayern đáp trả mạnh mẽ. Phút 21, Lennard Karl vượt qua lớp phòng ngự dày đặc rồi bình tĩnh dứt điểm thành công. Đến phút bù giờ hiệp một, Olise xử lý gọn gàng bằng chân trái trước khi xoay người sút bằng chân phải, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

"Hùm xám" kiểm soát 75% thời lượng bóng và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 91% trước giờ nghỉ. Đầu hiệp hai, Bayern tiếp tục tăng tốc. Một bàn thắng của Karl bị VAR từ chối vì việt vị, nhưng chỉ vài phút sau, Upamecano đệm bóng chuẩn xác từ pha đá phạt góc của Olise, nâng tỷ số lên 3-2. Từ đây, trận đấu hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của nhà đương kim vô địch.

Phút 60, Harry Kane ghi bàn thứ 14 ở Bundesliga mùa này bằng cú sút chân trái gọn gàng, nâng tỷ số lên 4-2. Bayern chưa dừng lại. Nikola Jackson ghi bàn thứ 5 ở phút 78 sau đường kiến tạo sắc lẹm của Olise. Đỉnh điểm là cú cứa lòng bằng chân trái ở phút 84, ấn định tỷ số 6-2 và hoàn tất màn trình diễn siêu hạng của Olise khi trực tiếp tham gia vào 5/6 bàn thắng.

Trên sân Allianz Arena, Bayern không chỉ ngược dòng mãn nhãn, mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh hủy diệt của họ mùa này. Sau 11 trận, Bayern hơn đội bám đuổi Leverkusen tận 8 điểm.

Cú sốc với Diaz

Luis Diaz của Bayern Munich bị tăng án treo giò từ một lên ba trận vì pha phạm lỗi thô bạo với Achraf Hakimi của PSG ở trận đấu tại vòng phân hạng Champions League hôm 5/11.

33:1966 hôm qua

Antony từ chối Bayern

Dù trải qua 3 năm thất vọng tại Premier League, Antony vẫn được Bayern Munich săn đón trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025.

08:40 19/11/2025

Bayern quyết 'đi đêm' với Grimaldo

Bayern Munich đang chuẩn bị cho khả năng Raphaël Guerreiro ra đi vào mùa hè tới và đã nhắm đến cái tên sáng giá nhất Bundesliga ở vị trí hậu vệ trái: Alejandro Grimaldo.

06:00 15/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Doi cua De Gea khung hoang hinh anh

    Đội của De Gea khủng hoảng

    2 giờ trước 14:07 23/11/2025

    0

    Fiorentina của David de Gea sa sút không phanh khi trải qua chuỗi 12 trận không thắng ở Serie A 2025/26.

    Bi kich cua Son Heung-min hinh anh

    Bi kịch của Son Heung-min

    2 giờ trước 14:05 23/11/2025

    0

    LAFC của Son Heung-min nhận thất bại trước Vancouver Whitecaps trên chấm luân lưu, qua đó lỡ tấm vé dự chung kết khu vực miền Tây MLS 2025 sáng 23/11.

    Bong da Malaysia nguy co nhan them an phat nang hinh anh

    Bóng đá Malaysia nguy cơ nhận thêm án phạt nặng

    5 giờ trước 11:23 23/11/2025

    0

    Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với nguy cơ bị FIFA trừng phạt thêm lần nữa khi cơ quan bóng đá cao nhất thế giới quyết định mở rộng điều tra.

