Bayern quyết 'đi đêm' với Grimaldo

Bayern Munich đang chuẩn bị cho khả năng Raphaël Guerreiro ra đi vào mùa hè tới và đã nhắm đến cái tên sáng giá nhất Bundesliga ở vị trí hậu vệ trái: Alejandro Grimaldo.

Grimaldo tiếp tục là lá bài quan trọng trong hệ thống của Leverkusen.

Theo Kicker, ngôi sao người Tây Ban Nha của Leverkusen gây ấn tượng mạnh với Bayern sau chuỗi phong độ rực rỡ, dù hai bên chưa có bất kỳ liên hệ chính thức nào.

Grimaldo tiếp tục là lá bài quan trọng trong hệ thống của Leverkusen. Mùa này, anh ghi 7 bàn và kiến tạo 4 lần sau 15 trận, duy trì tầm ảnh hưởng lớn từ cú đúp danh hiệu của CLB mùa 2024.

Hợp đồng của Grimaldo còn tới năm 2027, và Leverkusen muốn giữ bằng mọi giá. Đội chủ sân BayArena sẵn sàng gia hạn, nhưng ngay cả khi không đạt thỏa thuận, họ vẫn có thể giữ Grimaldo đến năm cuối thay vì bán gấp.

Khó khăn của Bayern không chỉ nằm ở hợp đồng. Leverkusen nổi tiếng “làm khó” khi đối thủ là Bayern. Jonathan Tah là ví dụ gần nhất: mức giá luôn bị đẩy lên cao để ngăn đối thủ trực tiếp lấy trụ cột của mình. Nếu một CLB Tây Ban Nha hỏi mua, mọi thứ sẽ mềm hơn. Nhưng nếu Bayern xuất hiện, Leverkusen sẽ lập tức siết chặt bàn đàm phán.

Một yếu tố khác cũng đáng chú ý: Grimaldo vẫn mơ được thi đấu cho một CLB lớn tại quê nhà. Điều này có thể là chìa khóa nếu Real Madrid hay Barcelona nhập cuộc, khiến Bayern mất lợi thế.

Hiện tại, mọi thứ dừng lại ở mức độ quan tâm. Bayern phải quyết định xem có nên chính thức đưa ra đề nghị hay không. Nhưng ai cũng hiểu: nếu muốn Grimaldo, họ sẽ bước vào một cuộc chiến khó bậc nhất Bundesliga.