Cầu thủ Leverkusen ghi 3 bàn liên tiếp từ cú đá phạt

Rạng sáng 19/9, Alejandro Grimaldo tiếp tục thể hiện khả năng sút phạt ấn tượng khi Bayer Leverkusen hòa Copenhagen 2-2 ở trận mở màn vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Grimaldo ghi 3 siêu phẩm đá phạt chỉ trong 2 trận.

Phút 81 trên sân Parken, Grimaldo thực hiện cú đá đưa bóng vòng qua hàng rào và bay vào góc cao khung thành khiến thủ môn Copenhagen đứng chôn chân. Hậu vệ người Tây Ban Nha cho thấy độ chính xác và kỹ thuật điêu luyện trong những tình huống bóng chết.

Grimaldo hiện nổi lên như một chuyên gia sút phạt thời gian gần đây. Hôm 13/9, anh lập cú đúp từ 2 cú sút phạt tuyệt đẹp góp phần giúp Leverkusen giành chiến thắng 3-1 trước Eintracht Frankfurt thuộc vòng 3 Bundesliga 2025/26.

Cú đá đầu tiên của Grimaldo đưa bóng trúng cột dọc rồi bật vào lưới, trong khi cú sút thứ hai ghim bóng thẳng vào góc xa trước sự bất lực của thủ môn đối phương. "Những bàn thắng càng khẳng định Grimaldo là một trong những chuyên gia sút phạt đáng sợ nhất châu Âu", BBC viết.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kasper Hjulmand trầm trồ: "Hoàn toàn điên rồ. Cậu ấy rất thất vọng khi cú sút phạt đầu tiên không thành công. Khả năng sút phạt của Grimaldo thật không thể tin được. Đó là đẳng cấp thế giới".

Trở lại với Leverkusen, tình hình dần trở nên tích cực hơn sau khi CLB quyết định sa thải Erik ten Hag chỉ sau hai vòng đầu tiên ở Bundesliga. Họ hiện đứng thứ 10 ở giải VĐQG Đức.