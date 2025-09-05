Ten Hag bị sa thải, Leverkusen lập tức tìm lại niềm vui

Chỉ hai ngày sau khi sa thải Erik ten Hag, Bayer Leverkusen nhanh chóng lấy lại khí thế bằng chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu với Viktoria Cologne.

Lucas Vázquez vừa có màn ra mắt Bayer Leverkusen.

Điểm nhấn lớn nhất chính là màn ra mắt của tân binh Lucas Vazquez. Cựu cầu thủ Real Madrid chỉ cần 45 phút để tạo ấn tượng: mang về quả phạt đền giúp Malik Tillman nhân đôi cách biệt và thể hiện sự hòa nhập nhanh chóng.

Trên mạng xã hội, Leverkusen cũng “hâm nóng” bầu không khí bằng dòng chia sẻ: “Ai cũng yêu Cafucas” - biệt danh Vazquez từng có ở Madrid khi chơi hậu vệ phải.

Ngoài Vazquez, trung vệ Loic Bade cũng nổi bật với vai trò thủ lĩnh hàng thủ, trong khi Christian Kofane gây bất ngờ khi ghi bàn mở tỷ số chỉ sau 81 giây. Equi Fernandez được trao cơ hội ra sân nửa giờ để làm quen đội hình.

Không khí tươi mới ở BayArena được Giám đốc Thể thao Simon Rolfes nhấn mạnh, khi toàn đội tập luyện và thi đấu với sự hứng khởi dưới sự tạm quyền của Rogier Meijer và Andries Ulderink. Trong lúc đó, cựu HLV Tottenham Ange Postecoglou đang nổi lên như ứng viên dài hạn cho ghế nóng của Leverkusen.

Trận đấu nhỏ, nhưng mang lại thông điệp lớn: Leverkusen sẵn sàng bước qua khủng hoảng, với Vazquez trở thành biểu tượng của một khởi đầu mới. Trước đó, CLB chủ sân BayArena chia tay HLV Erik ten Hag sau khởi đầu tệ hại khi chỉ thắng 1 trong 3 trận gần nhất của mùa giải mới.