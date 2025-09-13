Nhận hai thẻ đỏ, Leverkusen vẫn thắng kịch tính

Bayer Leverkusen giành chiến thắng đầu tiên tại Bundesliga mùa giải 2025/26, khi vượt qua Eintracht Frankfurt với tỷ số 3-1 ở vòng 3.

Patrik Schick tỏa sáng cho Leverkusen trận này.

Rạng sáng 13/9, trên sân nhà BayArena, Leverkusen có thời điểm nhận hai thẻ đỏ, chỉ còn thi đấu với 9 người trong hiệp hai, nhưng vẫn giành trọn ba điểm chung cuộc. Leverkusen bước vào trận đấu dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Kasper Hjulmand, sau khi Erik Ten Hag bị sa thải chỉ sau hai vòng đầu tiên.

Trong khi đó, Eintracht Frankfurt đang khởi đầu mùa giải với thành tích toàn thắng. Tuy nhiên, Leverkusen cho thấy họ là đội bóng hoàn toàn khác sau khi sa thải Ten Hag. Alejandro Grimaldo mở tỷ số ở ngay phút 10, sau đó Patrik Schick nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 45+4.

Phút 52, Frankfurt rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Họ thậm chí có lợi thế khi phút 58, Leverkusen chỉ còn 10 người trên sân khi Robert Andrich nhận thẻ vàng thứ hai sau pha va chạm với Ritsu Doan.

Phút bù giờ hiệp hai, Ezequiel Fernández nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo, khiến Leverkusen chỉ còn 9 người. Đến lúc này, bản lĩnh của ngôi sao Grimaldo tiếp tục lên tiếng. Hậu vệ này tỏa sáng ở phút 90+8 với cú đá phạt trực tiếp ấn định chiến thắng 3-1 cho Leverkusen.

Chiến thắng này giúp HLV Hjulmand có màn ra mắt Bayer Leverkusen suôn sẻ. Hjulmand không phải cái tên xa lạ trong làng bóng đá châu Âu nửa thập niên qua. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Đan Mạch từ năm 2020 đến 2024, đưa “Những chú lính chì” vào đến bán kết Euro 2021 và vòng 16 đội Euro 2024.