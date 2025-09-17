Khoản đền bù béo bở khiến Ten Hag từ chối trở lại Twente

Chỉ hai tuần sau khi bị Bayer Leverkusen sa thải chóng vánh, Erik ten Hag lại gây chú ý khi thẳng thừng từ chối cơ hội dẫn dắt CLB mà ông từng gọi là “tình yêu lớn” – FC Twente.

Erik ten Hag vừa bị Bayer Leverkusen sa thải.

Lý do, theo báo chí Hà Lan và Đức, xuất phát từ thực tế phũ phàng: khoản đền bù béo bở mà ông nhận từ Leverkusen sẽ lập tức mất hiệu lực nếu ông ký hợp đồng mới.

Cựu thuyền trưởng Manchester United trải qua khởi đầu ác mộng tại Bundesliga. Chỉ sau hai trận chính thức, Leverkusen quyết định chấm dứt hợp đồng, chấp nhận chi ra khoảng 4,3 triệu bảng tiền đền bù, tương đương gần 69.000 bảng cho mỗi ngày làm việc của Ten Hag.

Đây là con số đáng mơ ước, và được cho là lý do chính khiến ông từ chối trở lại Twente, bất chấp CLB đang khủng hoảng và khẩn thiết tìm HLV sau chuỗi khởi đầu tệ hại (thứ 13/18, hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm).

Quyết định này càng gây tiếc nuối bởi mối duyên sâu đậm giữa Ten Hag và Twente. Xuất thân từ lò đào tạo trẻ, ông từng đeo băng đội trưởng, đưa đội bóng lên ngôi vô địch Cúp KNVB 2001 – dấu mốc quan trọng không chỉ với CLB mà còn với cả thành phố Enschede sau thảm họa nổ kho pháo hoa khiến 23 người thiệt mạng một năm trước đó.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Ten Hag có tới 262 lần ra sân cho Twente qua ba giai đoạn khác nhau. Sau khi treo giày, ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện cũng chính tại đây, từ đội trẻ cho tới vai trò trợ lý HLV dưới thời Steve McClaren.

Chính Twente mới là nơi định hình phong cách và tư duy bóng đá của Ten Hag, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ người thầy quá cố Epi Drost – biểu tượng bóng đá sáng tạo mà ông luôn nhắc đến với sự kính trọng. “Tôi có một tình yêu lớn với Twente. Đó là nơi làm nên con người tôi”, Ten Hag từng thổ lộ khi còn dẫn dắt Man United.

Bởi vậy, việc ông gạt bỏ cơ hội trở lại để giữ vững khoản bồi thường triệu bảng từ Leverkusen càng khiến nỗi thất vọng thêm sâu sắc. Với Twente, lần hội ngộ này đã trôi qua, và người hâm mộ sẽ phải chờ thêm – cho đến khi tình yêu vượt thắng được những toan tính tài chính.